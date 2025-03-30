Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

İSTANBUL - Şehit yakınları Ramazan Bayramı sabahında Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte hüzün hakim olurken aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyerek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Bayram sabahında yakınlarını ziyaret eden aileler, şehitlikte yoğunluk oluşturdu.

"Şehit aileleri olarak duyguluyuz"

Evladı şehit olan Nail Çelik, "Şehit aileleri olarak duyguluyuz. Şehit ailelerinin bayramını kutlarım. 2009 yılı Hakkari Çukurca'da şehit oldu" dedi.

"Bayramlar için ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, bu vatan bölünmesin"

Evladı 2016 yılında şehit olan Baba Osman Beki, "Bayramların bizim büyük anlamı var. Bizler için bayram buruk geçiyor. Şehit ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar için ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, bu vatan bölünmesin. 2016 yılı hendek operasyonlarında şehit oldu. Bu dokuzuncu yıl. Mayıs ayında 10'uncu seneyi devriyesi olacak" şeklinde konuştu.

"Bayram bizim için her gün hüzünlü geçiyor"

30 yıl önce kardeşi şehit olan Muhlis Güvenç, "Tezkeresine bir hafta vardı. Tim olarak pusuya düşürdüler. 5 arkadaşı burada yatıyor. Diğer arkadaşları başka memleketlerde yatıyor. Biz her gün buradayız. Bayram bizim için her gün hüzünlü geçiyor. Kardeşim 30 yıl önce 1995 senesinde şehit oldu" ifadelerini kullandı.