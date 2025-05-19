Elazığ'da UMKE Eğitimi Tamamlandı

Elazığ'da zorlu UMKE eğitimi tamamlandı

ELAZIĞ - Sağlıkçıların Özel Harekatı olarak anılan Ulusal Medical Kurtarma Ekiplerine katılmak isteyen gönüllü sağlıkçılar, zorlu eğitimlerini tamamladı.

Her türlü afet ve büyük kazalarda insanların hayata yeniden tutunması için canla başla mücadele eden UMKE gönüllüleri, fedakarlık gerektiren en zor mesleklerden birini icra edebilmek için çeşitli eğitimlere katılıyor. UMKE ekibine dahil olmak isteyen gönüllü sağlıkçıların eğitimi ise komando eğitimini aratmıyor. Bu çerçevede Elazığ'da 22 sağlıkçı, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimi'nden eğitim aldı. 8 eğitmen eşliğinde 2 gün temel UMKE eğitimi, 3 gün medikal kurtarma eğitimi ve tatbikat olmak üzere toplamda 5 günlük programda eğitim alan gönüllüler, son günde hazırlanan parkurda tatbikat yaptı. Parkurlarda sürünerek engelleri aşan, tepelere tırmanan ve boruların içerisinden geçen sağlıkçılar, göçük altına kalan yaralıları kurtardı. Aynı zamanda eğitimler çerçevesinde sağlıkçılar, çadırlarda kalıp tulum içerisinde uyudu. Gece intikallerine katılarak zorlu etapları hatasız geçen gönüllü sağlıkçılar, UMKE sertifikası alarak kendilerine verilecek görevi beklemeye başladı.