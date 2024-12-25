Elmalar Samanlıkta Saklanıyor

Genel

Fenerbahçe\'ye bir dünya yıldızı daha

Derin dondurucu yerine samanlığı tercih ediyorlar

- Sivas'ta meyvelerin tazeliğinin korunması için derin dondurucu yerine samanlık kullanılıyor, samanlığa gömüler elmalar aylarca burada bekletilip tüketilebiliyor

SİVAS - Sivas'ta meyvelerin tazeliğinin korunması için derin dondurucu yerine samanlık kullanılıyor, samanlığa gömüler elmalar aylarca burada bekletilip tüketilebiliyor.

Koyulhisar ilçesine bağlı Gölcük köyü halkı, kış mevsiminde meyvelerin tazeliğini korumak için eski ve doğal saklama yöntemlerini tercih ediyor. Sivas'ta önemli bir yer tutan samana elma saklama yöntemi, özellikle derin dondurucuların yaygın olmadığı dönemlerden bu yana kullanılıyor. Saman, elmaların etrafında bir yalıtım tabakası oluşturarak onları ani sıcaklık değişimlerinden koruyor. Böylece elmalar, bozulmadan uzun süre muhafaza edilebiliyor.

"Taze kalması için samana gömüyoruz"

Köy halkından Fatma Genç, meyvelerin taze kalması için samanlarda saklandığını vurgulayarak, "Biz elmalarımızı bahar ayına kadar taze kalması için samana gömüyoruz. Saman elmalarımızın aylarca bozulmamasını ve tazeliğini korumasını sağlıyor. Samanlar bir nevi soğuk hava deposu işlevi sağlıyor. Bahar aylarında meyvelerimizi samanın içerisinden çıkartıp taze taze tüketiyoruz. Organik meyvelerimizi bahara kadar doğal saklama yöntemiyle muhafaza edebiliyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan insanlar samanlarını bu şekilde de değerlendirebiliyor" dedi.