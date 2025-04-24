Emine Teyze'ye Hayırseverlerden Yardım Eli - Son Dakika
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Emine Teyze'ye Hayırseverlerden Yardım Eli

Adana'da ev sahibi tarafından tahliye edilmekle karşı karşıya kalan 75 yaşındaki Emine Karakaya'ya hayırseverler destek çıkarak yeni bir ev tutup tedavi sürecine başladı. Emine teyzenin gözyaşları sevgi dolu bir umutla dindi.

24.04.2025 23:16
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Emine teyzenin gözyaşları dindi

Ev sahibinin sokağa atacağı yaşlı kadına İHA'nın haberinin ardından hayırseverler destek çıktı

ADANA - Adana'da tahliye davasını kaybettiği için evden atılacak olan Emine teyzeye İhlas Haber Ajansı'nın olayı gündeme getirmesiyle hayırseverler el uzattı, yeni yaşamını kuracağı ev tutuldu. Hayırseverler yaşlı kadının gözlerinin açılması için de gerekli hastanelere gidilip tedaviye başlanılacağı bilgisini verdi.

3 çocuk annesi 75 yaşındaki Emine Karakaya, 10 sene önce temizliğe gittiği evde 2'nci kattan düştü. Gözlerinden hasar alan Karakaya, 7 sene önce görme kabiliyetini kaybetti. Bunun üzerine Karakaya, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde torunu Elif ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu da annesi ve yeğeninin yanına geldi ve onların bakımını üstlendi. Devletten 4 bin 600 TL 65 yaş aylığı alan Karakaya'nın ev sahibi R.K., geçtiğimiz sene kirayı 2 bin 500 liraya çıkarttı. Bunun üzerine Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu, "Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Sadece annemin aylığıyla geçiniyoruz. 2 bin liradan fazla ödeyemeyiz" dedi. Zevkirlioğlu, ev sahibinin banka hesabına her ay 2 bin lira kira yatırdı. Ev sahibi R.K. ise Emine Karakaya'ya tahliye davası açtı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi, eve aylık 5 bin lira kira değeri biçti ve geriye dönük eksik ödenen kira bedeli olarak 56 bin lira ev sahibine ödenmesine hükmedip tahliyeyi onadı.

İhlas Haber Ajansı'nın olayı gündeme getirmesiyle hayırseverler yardım için adeta birbirleriyle yarıştı. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği başta olmak üzere birçok hayırsever yaşlı kadına yardım eli uzattı. Seyhan Belediyesi'nin de destek olduğu yaşlı kadına yeni ev tutuldu. En geç 1-2 hafta içerisinde yeni evine taşınması beklenen Emine teyzenin gözyaşları dindi.

Gözleri için de tedaviye başlanılacak

Öte yandan hayırseverler yaşlı kadının gözlerinin açılması içinde gerekli hastanelere gidilip tedaviye başlanılacağını müjdeledi.

İHA muhabirine açıklama yapan Emine Karakaya, "Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yeni evime kavuşacağım. Çok mutlu oldum" dedi.

Durdane Zevkirlioğlu ise annesinin mutluluk gözyaşı döktüğünü anlatarak, "Evi tuttular, inşallah oraya yerleşeceğiz. Anneme, yeğenime daha sağlıklı, güzel bir ortamda bakacağım. Annemin yüzünü güldürdünüz. Gözlerinin sağlığıyla da ilgilenecekler. Evimize yerleştiğimizde çok daha mutlu olacağım. Yardım eli uzatanlardan Allah bin kere razı olsun. Annem haberi alınca çok sevindi, mutluluk gözyaşları döktü. Artık daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Genel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Genel Emine Teyze'ye Hayırseverlerden Yardım Eli - Son Dakika

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