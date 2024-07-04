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Emniyetten motosikletlilere eğitim ve bilgilendirme semineri

KARABÜK - Karabük'te motosiklet severlere yönelik verilen eğitim ve bilgilendirme seminerinde katılımcılara çekiliş ile kask dağıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi'nde 'Motosiklet Sürücüleri Eğitim ve Bilgilendirme Semineri' verildi. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı.

Trafik Şube Müdürü Aydemir Şahin, seminerde katılımcılara motosiklet kullanıcılarının trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Seminerin sonunda çekilişe katılan katılımcılardan 17 kişiye kask hediye edildi.