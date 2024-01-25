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Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi - Son Dakika
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Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Operatörün yakınları ve mahalle sakinleri de cenazeye katıldı.

Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi
25.01.2024 - 13:43,
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Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelmiş, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü Muhammet Gök çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti. İş makinası operatörü için Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki Haznedar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Gök'ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye operatörün yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: İHA
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