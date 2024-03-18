Baharın müjdecisi çiğdemler açtı
ERZURUM - Kışın çetin geçtiği Erzurum'da karların erimesiyle birlikte ovada ortaya çıkan çiğdemler, baharı müjdeledi.
Özellikle yüksek kesimlerde karın erimesiyle çıkan ve baharı müjdeleyen çiğdemler Erzurum Ovası'nı beyaza bürümeye başladı. Havaalanı yolu üzerindeki arazilerde karın kalkması ile birlikte yüzlerini gösteren çiğdemler başta fotoğraf meraklıları olmak üzere görenlerin ilgisini çekiyor. Çiğdem çiçeklerinin kar suyuyla beslendiği biliniyor ve ömürleri çok uzun olmuyor. Baharın müjdeleyen ve genellikle Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl yine tam beklenen zamanda gün yüzüne çıktılar. Erzurum'da çiğdem çiçekleri hava mevsim normallerinde seyretmesi halinde Palandöken Dağı'nda Nisan ve Mayıs ayında ancak görülebiliyor.
Son Dakika › Genel › Erzurum'da Baharın Müjdecisi Çiğdemler Açtı - Son Dakika
Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin bağımlılık alanında çalışan kurumlarla iş birliği kurarak daha fazla kişiye ulaşmak ve daha geniş etki oluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir YEDAM ortaklığında gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, İl Milli Eğitim idarecileri, diğer kurum temsilcileri, lise düzeyindeki öğrenciler katıldı. Programda Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşmacı olduğu lise düzeyindeki öğrencilere yönelik 'Neden Bağımlı Oluyoruz?' ve 'Riskler ve Korunma Yolları' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programın devamında Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Şen ve Bekir Egemen Duruk, geçen sene düzenlenen münazara turnuvasında İç Anadolu Bölge birincisi ve Türkiye üçüncüsü olduklarını sunum yaparak paylaştılar. Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'e öğrencilere bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturacak söyleşisi için teşekkürlerini iletti.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 öğrenci velisi polis ekipleri tarafından bilgilendirildi. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi hakkında bilgiler verildi ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yapan Komiser Ebru Melek Kof, 6 yıldır huzur ve güven ortamının sağlanması için helikopterle görev yapıyor. Türk kadınının gücünü gösteren Kof, diğer kadınlara da örnek oluyor.
Bahçelievler Belediye Başkanı ve Adayı Dr. Hakan Bahadır, düzenlenen programda eğitim, sosyal hizmetler, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, parklar, kütüphaneler, doğa gibi konulardaki projelerini ve meclis üyesi adaylarını açıkladı. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2024 yılı Şubat ayı içerisinde 48 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Çalışmalar kapsamında, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan aranan şahısların yanı sıra, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve çalıntı araçlar da ele geçirildi. Ayrıca, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı önleyici hizmetler faaliyetleri de gerçekleştirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 76 kişi yakalandı. Operasyona 109 ekip ve 399 personel katıldı. Yakalanan şahıslardan 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da yaşayan Aynur Özdemir, eşinden boşandıktan sonra turbo tamiri işine girdi. 3 yıl Gaziantep'te çıraklık yaptıktan sonra Bursa'da kendi dükkanını açan Özdemir, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde turbo tamir eden Özdemir, kadınlara örnek oluyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli, Edirne, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bulunan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı. Bu kararla birlikte bölgenin hidrokarbon potansiyeli belirlenerek ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, Bartın'da yapılacak olan yüksek gerilim ve alçak gerilim elektrik şebekesi ihalesi de duyuruldu.
Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıda kadın çalışanlar, deneyimlerini paylaşırken, projenin önemi vurgulandı. Gazeteciler ayrıca santralin simülasyon merkezini de ziyaret etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR, dezavantajlı durumda olan kadınların istihdamına yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık, işbaşı eğitim programı, meslek danışmanlığı ve iş kulübü hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, işverenlere hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadınların ekonomik ve ticari girişimlerde bulunmalarını desteklemek amacıyla İŞ POZİTİF Projesi uygulanmaktadır.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirerek NATO'ya bağlılığını vurguladı ve İsrail'e insani yardım konusunda uyarılarda bulundu. Biden ayrıca kadınların kürtaj hakkını savunacağını ve ekonomi alanında reformlar yapacağını söyledi. Konuşmasına Cumhuriyetçi Partililerin sataşmalarıyla karşılaşan Biden, Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?