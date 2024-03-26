Erzurum\'da Tilkiyi Tutarak Beslediler

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'yi ziyaret etti. Şahin, Gültepe ile bir süre görüşerek, fikir alışverişinde bulundu. Gültepe, inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerle gurur duyduklarını, Namık Kemal Üniversitesinin de bu konuda öncü üniversitelerden olmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Şahin de üniversite olarak üniversite-sanayi işbirliklerine çok önem verdiklerini belirterek, kentteki Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi firmaların kendilerine katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı. Ziyarette Şahin'e, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Barış Kocabıyık da eşlik etti.