Esad'ın Düşüşü, Fatih'te Kutlandı

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Suriye'de Esad rejiminin son bulması Fatih caddelerinde coşkuyla kutlanıyor

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasının ardından Suriyeliler Fatih Camii'ne akın ediyor

Fatih Camii'nde başlayan gösteriler, sabah namazı sonrası caddelere taştı

İSTANBUL - Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'ne akın eden binlerce insan konvoy oluşturarak kutlamalara devam ediyor.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlamalar devam ediyor. Sabah namazından itibaren Fatih Camii'nde toplanan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. 7'den 70'e binlerce Suriyelinin Fatih Camii'nde Türk ve Suriye bayrakları ile Esad'ın gidişini kutladı. Fatih Camii'nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.

Gösteriler, sabah namazı sonrası caddelere taştı

Sabah namazı sonrası Fatih Camii'nde başlayan gösteriler, ilerleyen saatlerde de Fatih'in cadde ve sokaklarına taştı. Araç konvoyları oluşturan binlerce Suriyeli, Türk ve Suriye bayraklarını araçlarına asarak Fevzipaşa Caddesi'nde ilerledi. Cadde de yaya olarak toplanan kalabalık bazı gruplar ise, sloganlar attı. Kutlamaların yapıldığı anlarda cadde üzerinde yoğun trafik meydana gelirken, kalabalık konvoylar oluştu.