Esenler'de minikler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Esenler'de minikler iftar sofrasında buluştu

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Esenler Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayının birinci gününde gerçekleştirilen 'Çocuk İftarı' programı bu yıl da 250 çocuğu bir araya getirdi. İlk kez oruç tutan çocuklara 'diş kirası' adı altında çeşitli hediyeler de verildi.

12.03.2024 10:10  Güncelleme: 10:23
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Esenler'de minikler iftar sofrasında buluştu

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayının birinci gününde gerçekleştirilen "Çocuk İftarı" programı bu yıl da 250 çocuğu bir araya getirdi. İlk kez oruç tutan çocuklara "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler de verildi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen ve gelenek haline gelen "Çocuk İftarı" programı bu yıl da Ramazan ayının ilk günü 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki bir davet salonunda gerçekleştirildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımı ile başlayan programda ilk kez oruç tutan 250 çocuk, öğretmenleri ile birlikte iftar yaptı. İftar öncesi ilahiler dinleyerek eşlik eden miniklere "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler de verildi.

"Bir şehir geleneği ile yaşar. Biz de bu geleneği burada yaşatmaya çalışıyoruz"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'deki geleneksel iftarlarımızdan bir tanesi 'Çocuk İftarı' Ramazanın ilk gününde çocuklarımızla ilk oruçlarında iftar yapıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi yine yüzlerce çocuğumuzla beraber iftar yapıyoruz. Birincisi geleneksel olması çok önemli. İkincisi de ilk kez oruç tutan çocuklarımıza farklı bir heyecanla buluşturmasıdır. Burada Anadolu'da da olan ve Osmanlı geleneği olarak 'diş kirası' var. Bugün iftar yapan çocuklarımız diş kiralarını da alacaklar. Oyuncaklarını alacaklar. Arkadaşları ile beraber iftar yapmanın hazzını yaşayacaklar. Bir şehir geleneği ile yaşar. Biz de bu geleneği burada yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

İftar etkinliğine katılan Öğretmen Kübra Demiralp, "Biz çok heyecanlandık. Dün geceden beri uyuyamadık. Özellikle çocuklar alacakları hediyeleri çok merak ediyorlardı. Oruç tuttukları için de çok heyecanlılardı çünkü ilk defa oruç tutuyorlardı. Esenler Belediyesi'ne böyle bir hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlk kez oruç tutan öğrencilerden Bünyamin Çakıl, "Ben buraya gelmek için çok heyecanlıydım. Akşam zor uyudum. Yerimde duramıyorum. İlk defa oruç tuttuğum için de heyecanlıyım" dedi.

Esenler\'de minikler iftar sofrasında buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler'de minikler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

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