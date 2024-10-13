Esenyurt Belediyesi İbadethaneleri Dip Köşe Temizliyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi İbadethaneleri Dip Köşe Temizliyor

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için 108 cami ve cemevini titizlikle temizliyor. Temizlik ekipleri, her gün farklı ibadethaneleri temizleyerek, halıları yıkıyor ve avluları tazyikli suyla arındırıyor.

13.10.2024 00:27
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Esenyurt Belediyesi ibadethaneleri dip köşe temizliyor

İSTANBUL - Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için çalışan Esenyurt Belediyesi, cami ve cemevlerini dip köşe temizliyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, cami ve cemevleri temizliklerine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekanda yapabilmeleri amacıyla çalışan temizlik ekipleri, program dahilinde her gün farklı ibadethaneleri temizliyor. cami ve cemevlerinin her köşesini titizlikle temizleyen ekipler çalışma kapsamında halıları yıkıyor, camları siliyor, avluları tazyikli suyla kir ve tozdan arındırıyor. Bu sayede vatandaşlar da sağlıklı bir ortamda ibadet edebiliyor.

108 ibadethane dip köşe temizleniyor

İlçe genelindeki 108 cami ve cemevini günlük periyotlarla temizlediklerini belirten Esenyurt Belediyesi İbadethane Sorumlusu Ferdi Bayram, "Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in öncülüğünde ilçemizdeki tüm ibadethanelerin temizliğini yapıyoruz. Camiler, cemevleri ve Kur'an kurslarında camlar, halılar, ayakkabılıklar ve sosyal kullanım alanlarını temizleyerek, avluları tazyikli suyla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapmaları için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

"Temizlik, sosyal yardım çalışmaları, hepsinden çok memnunuz"

Esenyurt Belediyesinin temizlik konusunda çok başarılı olduğunu söyleyen Kutbettin Karataş, "Başkanımız yeni gelmesine rağmen çok başarılı. Temizlik, sosyal yardım çalışmaları, hepsinden çok memnunuz. Çok güzel bir hizmet, gelip camilerimizi temizliyorlar. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi İbadethaneleri Dip Köşe Temizliyor - Son Dakika

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