Esenyurt'ta Down Sendromlu Ecrin'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Down Sendromlu Ecrin'e Doğum Günü Sürprizi

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Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde down sendromlu Ecrin Melek Sevgen'in 7. yaşını unutulmaz bir sürprizle kutladı. Ecrin'in annesi, bu sürprizle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

21.03.2025 11:47  Güncelleme: 11:55
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Esenyurt'ta down sendromlu Ecrin'e doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde ilçede yaşayan down sendromlu Ecrin Melek Sevgen'in 7'nci yaşını kutladı.

Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde ilçede yaşayan down sendromlu Ecrin Melek Sevgen'e unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, küçük Ecrin'i evinde ziyaret ederek 7'nci yaş gününü kutladı. Ekipler, birlikte pasta kesip, Ecrin'i mutlu etti.

"Yıllar sonra ilk kez kapımı çaldılar"

Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan Ecrin'in annesi Songül Sevgen, "Çok mutlu olduk, ağladım hatta. Anne yüreği. Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kızıma hediye de getirmişler. Yıllardır Esenyurt'ta yaşıyorum, ilk kez kapım çalındı" diyerek duygularını paylaştı.

"Özel çocuklarımızı önemseyelim"

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Çiğdem Lazkan ise, "Engelli vatandaşlarımıza ziyaretlerimizi zaten sık sık gerçekleştiriyoruz. Onlara her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla da hem Ecrin'i ziyaret etmek hem de doğum gününü kutlayarak onu sevindirmek istedik. Bu çocuklarımızı önemseyelim ve toplumda içinde koruyup kollayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Down Sendromlu Ecrin'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Down Sendromlu Ecrin'e Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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