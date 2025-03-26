Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, e-ticaret eğitimleri ile girişimci kadınların üretime ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını hedefliyor. Eğitimler sayesinde kadınlar, ürettikleri ürünleri online mağazalar üzerinden satışa sunabilecek.

26.03.2025 14:23
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Esenyurt'un girişimci kadınlarına e-ticaret eğitimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediye e-ticaret eğitimleri ile girişimci kadınların ekonomiye, üretime ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor. Kadınlar ürettikleri ürünleri online mağazalar üzerinden satışa sunabilecek.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, kadın girişimcilere yeni alanlar açacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde başlatılan e-ticaret eğitimleri ile kadınların ekonomiye, üretime ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor.

Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi bünyesindeki kadın kursiyerler, e-ticaret eğitimleri ile ürettikleri ürünleri online mağazalar üzerinden satışa sunabilecek. Bu çerçevede ilki Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, hepsiburada.com'un yetkilileri kadınlara e-ticaret satışına dair önemli bilgiler verdi. Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ile kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev bütçesine katkı sağlayabilecek.

Kadınlar e-ticarete başlıyor

Esenyurt Belediyesinin desteği sayesinde kendi işini kurabileceğini söyleyen Kursiyer Serap Aktaş, "Burada şirket nasıl kurulur, ürünlerimizi nasıl satabiliriz, bunun eğitimini aldık. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Belediyemiz zaten çok güzel ve çok faydalı kurslar veriyor. Ben de ahşap gravür yakma kursuna katılıyorum. Çok keyif alarak ürünler ortaya çıkarıyorum. Öğrendiğim bu sanatı gelir elde edebilecek şekilde geliştirmeyi düşünüyorum. Buradan aldığım bilgileri de değerlendirerek kendi e-ticaret mağazamı açacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

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