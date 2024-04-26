Esenyurt'un yolları yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'un yolları yenileniyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollara asfalt kaplama çalışması yaparak vatandaşların rahatça seyahat etmelerini sağlarken mahalleleri de yenilenmiş ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

26.04.2024 18:50  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'un yolları yenileniyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve bozulan yollara asfalt kaplama çalışması yaparak vatandaşların rahatça seyahat etmelerini sağlarken mahalleleri de yenilenmiş ve modern bir görünüme kavuşturuyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Esenyurt Belediyesi, Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt serim çalışmaları yaptı. Gelen talep ve önerileri de dikkate alarak Esenyurt'un dört bir yanında çalışmalarını devam ettiren ekipler, hem vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor hem de mahalleleri yeni ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, belediye yetkilileri ise benzer çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

"Vatandaşlarımız rahat bir şekilde seyahat edebilecek"

Esenyurt Belediyesi yol bakım onarım şefliğinde kontrol mühendisi olarak görev yapan Ozan Bahadır, Esenyurtlu vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Mevlana Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde desenli asfalt çalışması yapıyoruz. Bu sokakta vatandaşlarımız, yol rampa olduğundan dolayı çıkarken zorlanmaktaydılar. Bu nedenle bizler de desenli asfalt çalışmamızı yaparak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde seyahat etmelerine katkı sunmuş olduk. Esenyurt genelinde yol bakım çalışmalarımız 7/24 esasına dayalı olarak devam edecektir.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'un yolları yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte A. Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 19:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'un yolları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement