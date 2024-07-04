Ev sahipleri TÜFE'ye takıldı - Son Dakika
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Genel

Ev sahipleri TÜFE'ye takıldı

Avukat Mücahit Küçük, konut kiralarında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılan yüzde 25 sınırının ardından ev sahiplerinin TÜFE oranını geçmeyecek şekilde zam yapabileceklerini söyledi. Yapılan değişikliğin Temmuz öncesinde yapılan sözleşmeleri etkilemeyeceğini belirten Küçük, ev sahiplerinin kafalarına göre zam yapamayacaklarını ve arabuluculuk sürecinin zorunlu olduğunu vurguladı.

04.07.2024 19:48
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Ev sahipleri TÜFE'ye takıldı

Avukat Mücahit Küçük: "Genel hükümler gereği konut kirası artış oranı TÜFE'deki 12 aylık değişim oranı olacak"

"TÜFE oranının üzerinde zam yapılamayacak"

"Temmuz öncesi yapılan sözleşmeler geçerliliğini koruyacak"

KAYSERİ - Avukat Mücahit Küçük, konut kiralarında 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılan yüzde 25 sınırının ardından ev sahiplerinin TÜFE oranını geçmeyecek şekilde zam yapabileceklerini söyleyerek, "Genel hükümler gereği konut kirası artış oranı TÜFE'deki 12 aylık değişim oranı olacak" dedi.

Yapılan değişikliğin Temmuz öncesinde yapılan sözleşmeleri etkilemeyeceğini söyleyen Avukat Mücahit Küçük, "Bakanlık bir kanunla 1 Temmuz 2024 tarihine kadar konut kiralarındaki artışa yüzde 25 sınır koymuştu. Bu tarihten sonra artık genel hükümlere göre artışlar yapılmaya başlanacak. Genel hükümlerde de artış oranı TÜFE'deki 12 aylık değişim oranında olacak. 1 Temmuz 2024'ten sonra ev sahiplerinin doğrudan kiraya bu oranda zam yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Çünkü artışlar kira döneminde yapılıyor. Mesela kira dönemi Haziran ayında bitti ve yüzde 25 zamla 7. ayın kirasını ödendi diyelim. Ertesi yıl yani 2025'in Haziran ayına kadar yüzde 25 kirasını öderse bu saatten sonra ev sahibine karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacak. Fakat Eylül ayında kira dönemi doluyor ve yüzde 25 sınırı kalktığı için bundan sonrasında aralarında başka bir sözleşme yoksa mesela ÜFE-TÜFE bölü 2 ya da başka harici bir oran belirlemişlerse ve o oran değişim oranından fazla ise değişim oranı kadar ev sahipleri zam yapabilir. Fakat kararlaştıkları oran altındaysa yani yüzde 20-30 gibi bir oran varsa o oran geçerli olarak kiralarında artış yapmaları gerekmektedir" dedi.

Küçük, ev sahiplerinin kafalarına göre zam yapamayacağını söyleyerek, "Ev sahipleri genellikle kafalarına göre zam yapamazlar. Burada da hakimden müdahale isteyerek sözleşmenin güncel oranlara göre yeniden kira bedelinin belirlenmesinin istenmesi gerekiyor. Bunun öncesinde de zaten arabuluculuk süreci zorunlu. 2023 Eylül ayından beri kira anlaşmazlıklarına arabuluculuk getirilmişti mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla. Bundan dolayı da hukuki haklarını kullanırken biraz da empati yapmaları gerekiyor hem ev sahiplerinin hem de kiracıların makul bir oranda anlaşmaları her ikisi için de daha faydalı olacaktır. Bizim borçlar kanunumuz genelde kiracıyı koruyan bir kanundur hükümlerde genellikle. Konut kiralarında kafasına göre zam yapılma durumu hiçbir zaman olmadı. Zaten öncesinde de yüzde 25 sadece bir sınırdı ve zaten üst sınırı vardı. Yüzde 25 sadece rakamsal olarak getirilen bir sınırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Zam, Hukuk, Emlak, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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