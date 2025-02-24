Eyüp Sultan Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika
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Eyüp Sultan Camii'nde Ramazan Mahyası

Ramazan Ayı'nın sembolü mahya, Eyüp Sultan Camii'nde 'Ramazan-ı Şerif hoş geldin' yazısıyla asıldı.

24.02.2025 23:03
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Ramazan Ayı'nın sembolü mahyalar Eyüp Sultan Camii'ne asıldı: "Ramazan-ı Şerif hoş geldin"

Eyüp Sultan Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi

İSTANBUL - "On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı'nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahya, Eyüp Sultan Camii'nde yerini aldı. Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına asılan mahya havadan görüntülendi.

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı'nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilerde yerini alıyor. Mahyalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin son mahya ustası Kahraman Yıldız ve ekibi tarafından hazırlandı. Mahya, Haliç'in eşsiz manzarası eşliğinde caminin iki minaresi arasına yerleştirildi. Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Eyüp Sultan Camii'ne de Ramazan Ayı'nın başlamasına günler kala mahyalar asıldı. Camiye asılan mahyada, "Ramazan-ı Şerif hoş geldin" yazısı yer aldı. Ramazanın simgesi mahya havadan görüntülendi.

"Ramazan'da insanın ruhu pırıl pırıl oluyor"

Mahyaların geçmişten bugüne önemli bir Ramazan göstergesi olduğunu ifade eden, Silivri'den geldiğini söyleyen Hatice Saçkan ise, "Ramazan'da insanın ruhu pırıl pırıl oluyor, dört gözle bekliyoruz, hazırlıklıyız, içimiz kıpır kıpır. Mahyalar Osmanlı'dan gelen bir adetimiz" dedi.

"Paylaşma, bereket, güzellikler ayı"

Ramazan Ayı'nın birlik, bereket ve paylaşma ayı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Seyhan Altın, "Ramazan deyince maneviyat, güzellikler, huzur geliyor. Mahyalar güzel şeyler, Ramazan'ın geldiği belli oluyor, hoşumuza gidiyor. Paylaşma, hayır, bereket, güzellikler ayı, günahların affedildiği ay" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eyüp Sultan Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika

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