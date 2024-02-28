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Eyüpsultanlı anneler üniversiteli oldu: "Yarım kalmış hikayemi tamamlıyorum"

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi ile Haliç Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen, 240 Eyüpsultanlı annenin katıldığı "Anne Üniversitesi Eğitim Programı" devam ediyor. Eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını belirten Bahar Noyan Yılmaz, "Yarım kalmış hikayelerimin tamamlanması adına böyle bir proje içinde olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Daha önce üniversite deneyimi yaşamamış olan anneler için özel olarak tasarlanan Anne Üniversitesi Eğitim Programı, farklı fakültelerin akademisyenlerini bir araya getirerek, katılımcılara üniversite dersliklerinde eğitim alma ve kampüs hayatını deneyimleme şansı sunuyor.

Üniversite ortamında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Eyüpsultanlı anneler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve Haliç Üniversitesi'ne bu çalışmadan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi. Eyüpsultan'ın üniversiteli anneleri, "Anne Üniversitesi Eğitim Programı" ile ilgili hayatlarında yaşadıkları değişimi ve duygularını anlattı.

"Yıllar sonra üniversite sıralarında oturmak çok hoşuma gitti"

Üniversite eğitimini bazı sebeplerden dolayı yarım bırakmak zorunda kaldığını belirten üniversiteli annelerden Bahar Noyan Yılmaz, "Yarım kalmış hikayelerimin tamamlanması adına böyle bir proje içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bazı sebeplerden dolayı üniversite eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Bu sebepleri kızım biliyordu ve böyle bir projenin olduğunu bana o söyledi ve kaydettirdi. İyi ki kaydolmuşum, bana çok güzel katkılar sağladı. Eşimle, çocuklarımla ve çevreyle olan iletişimimi çok olumlu yönde etkiledi. Yıllar sonra üniversite sıralarında oturmak, buranın havasını teneffüs etmek çok hoşuma gitti. Eğitimler dolu dolu geçiyor. Haliç Üniversitesi'nin değerli hocalarından eğitim alıyoruz. Bu tür projelerin devamını temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Deniz Köken'e, kadınlara sağladığı bu imkanlardan dolayı kendi adıma ve kızım adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"17 yaşında anne oldum ama okuma aşkım bitmedi"

Çok büyük bir okuma aşkı olduğunu dile getiren Arzu Yağar isimli anne ise "3 çocuk annesiyim. Benim çok büyük bir okuma aşkım vardı. Bu okuma aşkım engellendi. Sadece ortaokulu okuyabildim. 16 yaşında evlendim, 17 yaşında anne oldum. 17 yaşında anne olduktan sonra dahi içimde okuma aşkım durduramadığım bir şeydi. Çocuklarımı biraz büyüttükten sonra açık liseye kaydoldum. Hem annelik hem öğrencilik yaparak, açık liseyi tamamladım. Üniversiteye gitmek istediğimde kıyafet kurallarından dolayı okuyamadım. Bu benim için hayal kırıklığı oldu. Eyüpsultan Belediyesi ile Haliç Üniversitesi işbirliğinde açılan Anne Üniversitesi beni çok heyecanlandırdı. En çok merak ettiğim amfide verilen eğitimlerdi. Ben burada, bu sıralarda olmak ve üniversiteyi deneyimlemek istedim."

"Anne olmak her zaman öğrenmeye meyilli olmaktır"

Serpil Kendircioğlu ise, "İki çocuk annesiyim. Bir üniversiteyi okursunuz finalinde meslek sahibi olursunuz ama annelik ömür boyu süren bir meslek dalıdır. Anne olmak her zaman öğrenmeye meyilli olmaktır. Anneler her zaman okumalı ve kendilerini geliştirmelidir. Bu proje bence bu nedenle çok önemli. Anne Üniversitesi Projesini görmek beni çok heyecanlandırdı. Hem çocuklarıma katkı sağlayacağından hem de kişisel gelişimime katkı sağlayacağından dolayı bu üniversiteye gitmek ve deneyimlemek istedim. Bu imkanı bize sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Biz anneler hep ötelenmişiz"

Lise mezunu olduğunu üniversite okumadığını söyleyen Ayla Erdoğan, "Öncelikle bu projeyi bizlere sunan Deniz Başkanımıza, Haliç Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Biz anneler hep ötelenmişiz. Annelerimiz hep 'Susun ayıptır, konuşmayın' tarzında büyütülmüşler, bizi de öyle büyüttüler. Şu an burada birçok konuda eğitim görüyoruz ve birçok konuda rahatlıkla konuşabileceğimiz bir platformdayız. Doğru bildiğimizi sandığımız bazı şeylerin yanlış olduğunu burada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kızımın yaşadığı heyecanı gerçekten anladım"

Nermin Orhan Cevizci ise, "İki kız annesiyim ve bir de torunum var. Anne Üniversitesi'ni duyduğum zaman çok heyecanlandım. Herkeste olduğu gibi benim de yarım kalan bir hikayem vardı. Kızımın yaşadığı heyecanı gerçekten haklı bir şekilde yaşadığını anladım. Çünkü kızım bu sene üniversiteye başladı, o gece heyecandan uyumamıştı. Her ailelerde bazı yükleri alan kişiler olur. Bizim ailede de ben aldım. O yüzden, aileme katkıda bulunmak adına eğitimimi yarım bıraktım, çalışma hayatına başladım. Her daim kendimi geliştirmek istedim. Belediyemizin düzenlediği pek çok eğitime katıldım" dedi.

"Torunumla birlikte ders çalışıyorum"

40 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyleyen Nurgül Aslım ise, "4 tane torunum var. Burada çok mutluyum, çok huzurluyum, kendime geldim. Keşke dört duvar arasında kalmasaydık, böyle yerlerde olsaydık. Ne mutlu ki yıllar sonra buraya gelebildim. Bu kapıdan girdiğimde 'Keşke babam beni okutsaydı' dedim. Biz 8 kardeştik, en çok okumak isteyen bendim. Benim içimde hep bir okuma hevesi, hep bir burukluk kaldı. Çocuklarımı okuttum, birer meslek sahibi oldular. Şimdi ilk torunum üçüncü sınıfa gidiyor, onunla birlikte ders çalışıyorum. Hiçbir zaman kadınlar dört duvar arasında kalmasın. Böyle projelere tüm kadınların katılmasını istiyorum. Bir dahaki sefere gelinimle kızıma ısrar ediyorum, siz de gidin diyorum. Özgüvenim yerine geldi. Deniz Başkanımızdan, tüm ekibinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sevim İnce Ekiz ise, "Devlet kurumunda, engelli öğrencilerle özel eğitimde 6 yıldır çalışıyorum. Üniversite ortamı çok farklı. Liseyi yeni bitirdim, üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversite hayatına devam etmek dileğim. Anne Üniversitesi bana çok şey kattı" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kep atma töreni

Eğitim programı haftada 2 gün olacak şekilde devam ediyor. Eğitim programı tamamlandıktan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mezuniyet ve kep atma töreni gerçekleştirilecek. Annelerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, onlara eğitimde aktif bir rol alma fırsatı tanımak ve bu deneyimi mezuniyet belgesi ile taçlandırmayı amaçlayan projeyle anneler çeşitli konularda eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Gerçek bir üniversite deneyimi

Katılımcılara üniversite kampüslerinde dolaşma, kütüphane kullanma, öğrenci etkinliklerine katılma gibi aktivitelerle gerçek bir üniversite deneyimi de yaşatan Anne Üniversitesi'nde ücretsiz eğitimler Haliç Üniversitesi Alibeyköy Kampüsü'nde veriliyor.

Anne Üniversitesi'nde verilecek eğitimler

Farklı alanlarda işlenen konularla annelerin genel kültür seviyelerini ve eğitimdeki aktif rolüyle toplum içindeki saygınlıklarını artırmayı hedefleyen Anne Üniversitesi'nde şu eğitimler verilecek: Aile içi İletişim, Anne-Baba Tutumları, Eşler Arası İlişki, Kadın Sağlığı, Şiddet ve Şiddet Türleriyle Mücadele, Akılcı İlaç Kullanımı, Temel İlk Yardım, Çocuklarda Mahremiyet ve Özel Hayat, Sevgi Dili, Eğitimde Ailenin Rolü, Çocuklarda Eğitim ve Kariyer Planlama, Girişimcilik ve Dijital Pazarlama, Beslenme ve Sağlık, Pişirme Teknikleri, Gıda Dedektifliği, Yemek Stilistliği, En İyi Narkotik Polis Anne Semineri, Ev Kazaları ve Korunma, Sıfır Atık: Sürdürülebilir Gelecek, Afet Farkındalık, Çocuk Hakları, Aile Hukuku.