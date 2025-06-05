Frig Vadisi'nde Dinamit Patlatılmadı - Son Dakika
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Frig Vadisi'nde Dinamit Patlatılmadı

05.06.2025 15:41
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Vali Yiğitbaşı, dinamit patlatma iddialarının 2016'daki doğal göçüğe dayandığını açıkladı.

Frig Vadisi'nden dinamit patlatıldığı yönündeki haberlere Vali Yiğitbaşı açıklık getirdi

"Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur"

"Dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan Frig Vadisi'nde ki eserlerden biri olan Ornaş Kayalıkları'nda dinamit patlatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Olay 2016 yılında doğal sebeplere bağlı bir göçük sonucu olmuştur, bölgede insan kaynaklı dinamit patlatma gibi bir olay yoktur ve Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur" dedi.

Vali Yiğitbaşı, bazı medya organlarında 3 bin yıllık Frig Vadisi'nde define amacıyla dinamit patlatıldığı yönündeki haberleri yaptığı açıklama ile yayınladı. Vali Yiğitbaşı olayın 2016 yılında yaşanan doğal göçük olayı şeklinde yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Haberden sonra jandarma ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Konunun özü ise şu, 2016 yılında yapılan bir inceleme var. Hazırlanan raporda da İscehisar ilçesi alanyurt ve Çatağıl köylerindeki Ornaş Kayalıklarının bulunduğu bölgedeki arkeolojik çalışmalar fotoğraflanmış ve doğal sebeplerden dolayı göçük olduğu belirleniyor. Daha sonra o dönemde yani 2016 yılında inceleme esnasında müze müdürlüğü uzmanları kontrol gerçekleştiriyor ve dinamit kaynaklı bir patlamanın olmadığı tespit ediliyor. Meydana gelen kaya kopması olayı 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında belgeleniyor ve yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilememiştir ve doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Olay 2016 yılına ait, insan kaynaklı olmadığı belirlenmiş, dinamit patlatılmadığı belirlenmiş ama nedense bugün yeni bir olay gibi yansıtılmıştır. Kısacası Afyonkarahisar büyük bir dezenformasyon olayına tanık olmuştur."

Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Dezenformasyon, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Politika, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Frig Vadisi'nde Dinamit Patlatılmadı - Son Dakika

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