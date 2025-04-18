Galatasaray Üniversitesi'nden diploma iptali yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Galatasaray Üniversitesi'nden diploma iptali yorumu

Hukukçular, Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'nin kararını acilen uygulaması gerektiğini belirtti.

18.04.2025 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hukukçulardan "Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı" yorumu: "Yürütmeyi durdurma kararı yoksa Galatasaray Üniversitesi'nin kararı acilen uygulaması gerekirdi"

-Hukukçulardan "Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı"

"Yürütmeyi durdurma kararı olmadan devam ediyorsa YÖK, Galatasaray Üniversitesi'ne idari soruşturma başlatabilir"

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın görevine devam etmesini değerlendiren Avukat Zeki Bulgan, "İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı Galatasaray Üniversitesi'ne tebliğ edildiyse gerek İstanbul Üniversitesi, gerekse YÖK tarafından resmi işlemler şekli hukuka tabi olduğu için Galatasaray Üniversitesi tarafından bu işlemin acilen uygulamaya konulması gerekirdi, yorum hakkı yok. Süresi içerisinde yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı sürece İstanbul Üniversitesi ve YÖK'ün kararının hukuken uygulanması gerekir. Çünkü resmi evraklar yoruma değil, uygulamaya tabidir. Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne işlemin yapılmadığı için idari soruşturma başlatılabilir" dedi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar sonrası soruşturma başlatılırken, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini açıklamıştı. Avukat Zeki Bulgan, 28 kişi arasında yer alan Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın hakkındaki diploma iptali kararı sonrasında görevini sürdürmesini hukuki açıdan değerlendirdi.

"Yürütmenin durdurulma kararı olmadığı müddetçe resmi evrakların anında uygulanması ilkesi geçerli"

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı ile ilgili süreç hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Zeki Bulgan, "İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı Galatasaray Üniversitesi'ne tebliğ edildiyse gerek İstanbul Üniversitesi, gerekse YÖK tarafından resmi işlemler şekli hukuka tabi olduğu için Galatasaray Üniversitesi tarafından bu işlemin acilen uygulamaya konulması gerekirdi. Eğer Naciye Hoca bu işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa acilen idare mahkemesine başvurup yürütmeyi durdurma kararı alması gerekirdi. Süresi içerisinde yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı sürece İstanbul Üniversitesi ve YÖK'ün kararının hukuken uygulanması gerekir. Çünkü resmi evrakların yoruma tabi olmaması gerekiyor. Bu işin hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa gerek Naciye Hoca gerekse Galatasaray Üniversitesi tarafından bununla alakalı idare mahkemesine dava açılıp yürütmenin durdurulması kararı alınması lazım. Herhangi bir yürütmenin durdurma kararı almadan Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'nin kararına şahsen yorum hakkı yok, resmi işlemler yoruma değil, uygulamaya tabidir. Aksi takdirde karmaşa ortaya çıkar. Herhangi bir yürütmenin durdurulma kararı olmadığı müddetçe resmi evrakların anında uygulanması ilkesi geçerlidir. İdari işlemlerde, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine başvurulması gerekiyor. Eğer yürütmeyi durdurma talebi varsa bu kararı vermesi biraz süreç alabilir" şeklinde konuştu.

"Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK Galatasaray Üniversitesi'ne idari soruşturma başlatabilir"

İdare mahkemelerine yapılan başvurularla ilgili bilgi veren Avukat Bulgan, "Çok acil ve çok açık hukuka aykırılık durumlarında idare mahkemeleri anında da yürütmeyi durdurma kararı verebilirler ya da davalı idarenin buradaki İstanbul Üniversitesi'nin 30 günlük cevap hakkının beklenmesi ve bunun değerlendirilmesi gibi bu süreç 1,2,3 ay sürebiliyor. İdare mahkemesine yapılan başvuruda yürütmenin durdurulmasının reddedilmesi durumunda da yine davacının bir üst mahkemeye başvurma hakkı var. Yürütmenin durulması kararının verilmesi durumunda da davalının aynı şekilde itiraz hakları var. Eğer yürütmenin durdurulması kararı alındıysa zaten normalde görevine devam edebilir ancak karar alınmadığı takdirde, sürece resmi olarak YÖK veya İstanbul Üniversitesi tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne 'Diploma iptal edildi, öğretim üyesi olması için yeterli şartlar taşımıyor' diye bir bilgi gittiyse bunu normalde Galatasaray Üniversitesi'nin derhal uygulaması gerekir. Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne bu süreçte ilgili evrakın, işlemin yapılmadığı için idari soruşturma başlatılabilir. Akabinde duruma göre Türk Ceza Kanunu'na göre görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılabilir. Bunun tek istisnası idare mahkemesi tarafından verilecek olan yürütmeyi durdurma kararıdır" diye konuştu.

"Galatasaray Üniversitesi'nin YÖK'ün resmi evrakını yorumlama hakkı yok"

Diploması iptal edilen kişilerin üniversiteye kayıt süreçlerinde görev alan personellerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Bulgan, "Muhtemelen o şahıslar aradan çok uzun zaman geçtiği için emekli olmuştur, yaşayanları vardır, rahmetli olanları olabilir. Ceza hukuku bakımından da soruşturma yapılır ama zaman aşımına uğramıştır, onların yaptığı eksik, görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanma iddialarında zaman aşımından dolayı bir sonuç çıkmaz diye düşünüyorum. Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'nin resmi yazısını ya da YÖK'ün resmi evrakını yorumlama hakkı yok, resmi evraklar yoruma tabi değildir, uygulanma ilkesine tabidir. Üniversite burada açık hukuka aykırılık, idari işlemde bir yanlışlık gördüğü zaman, mezun ettiği öğrencilerin mağduriyetini de kendi vermiş olduğu diplomaların da tartışmaya yol açacağını nazara alınarak Galatasaray Üniversitesi'nin de idare mahkemesine dava açma hakkı vardır" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Politika, İstanbul, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Galatasaray Üniversitesi'nden diploma iptali yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin’den Ukrayna’da ateşkes kararı Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:41:21. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Üniversitesi'nden diploma iptali yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement