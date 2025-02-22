Gazze için Tek Yürek: Sakarya'da Miting

Genel

Yoğun kar yağışının altında insan seli: Gazze için tek yürek oldular

Sakarya'da 152 STK'nın katılımı ile 'Gazze Direnişine Destek Zamanı' mitingi

SAKARYA - Sakarya'da Milli İrade Platformu bünyesindeki 152 Sivil Toplum Kuruluşu'nun katılımı ile yoğun kar yağışı altında 'Gazze Direnişine Destek Zamanı' mitingi düzenlendi.

Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Milli İrade Platformu öncülüğünde, 152 Sivil Toplum Kuruluşu'nun destek ve katılımları ile " Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" adı altında program düzenlendi. Rasimpaşa Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonrasında Muammer Sencer Caddesi'nde binlerce insan yoğun kar yağışına rağmen mitin alanına doğru İsrail'i kınayan pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. İsrail'in lanetlendiği büyük yürüyüşte Gazze için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.