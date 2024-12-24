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Genç Eğitim Sendikası Bursa şubesi açıldı

BURSA - Genç Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası (Genç Eğitim) Bursa şubesi, Genel Başkan Aras Ali Altıntaş ve İl Başkanı Metin Öksüz'ün katılımıyla açıldı. Genç Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası (Genç Eğitim), Bursa şubesini, Genel Başkan'ın da katılımıyla birlikte ilk şubesi olarak açıldı.

Açılış konuşmasına birçok üyenin katıldığı programda, konuşmasını yapan Genç Eğitim Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş, üye sayısı itibariyle 5. sırada olduklarını ancak yakın tarihte ilk üçe yerleşeceklerini söyledi. Altıntaş, " Türkiye'nin kurulan 15. memur konfederasyonu şuan ki üye sayısı itibariyle 5. sıradayız. Yakın tarihte ilk üçe girip toplu sözleşme masasında oturacak bir konfederasyondan bahsediyoruz. Bununla birlikte aramıza yeni katılan sendikalar da oldu" dedi.

"Memurun Satılmadığı Görüşmeleri Kamuoyu ile Açık Bir Şekilde Paylaşacağız"

Bugüne kadar savunulmayan memur haklarını doğru bir şekilde savunacaklarını belirten Altıntaş, "Toplu sözleşme masasında kapalı kapılar ardında memurun satılmadığı görüşmeleri kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşacak tek yürekli konfederasyon olarak var oluşumuzu sürdüreceğiz" dedi. Altıntaş, Bursa'nın kendileri için ilk şube olduğunu ve Metin Öksüz'ün 4 aylık sürede şube yeterlilik sayısına ulaştığını ifade etti.

"Çok Kısa Sürede 450 Üye Sayısına Ulaşıldı"

Konuşmalarını yapan Genç Eğitim Sendikası İl Başkanı Metin Öksüz, çok kısa bir sürede eğitim çalışanları ve üye sayılarının 450'ye ulaştığını belirterek, "Yeniden başlamadık arkadaşlar, yarım kalan bir hikayeyi yeni baştan ekip arkadaşlarımızla oluşturduk. İlk başlangıçta bizim için zor bir süreçti ama inandık ve bize inanan kıymetli eğitim çalışanlarının ve üyelerimizin sayesinde çok kısa sürede 450 üye sayısına ulaştık. Hedefimiz, yetki döneminde 15 Mayıs'a kadar 1000 üyeye ulaşmak" dedi.

"Tarafsız ve Bağımsız Sendikacılığın Ateşini Yaktık"

Öksüz, tarafsız ve bağımsız sendikacılığın ateşini yaktıklarını belirterek, "Bursa'nın en etkin ve en etkili sendikası olacağımızın garantisini verebiliyoruz. Yeni nesil, siyasetsiz, tarafsız ve tam bağımsız sendikacılığı Bursa sevdi. Birlikte başardık bu mücadeleyi ve birlikte yol yürüdüğüm bütün ekip arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni başlıyoruz, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Hiçbir siyasi partinin ön ya da arka bahçesi olmadan tarafsız ve bağımsız sendikacılık ateşini yaktık. Biz bütün sorunları gür bir sesle dile getireceğiz. Biz bugün sendikacılığa başlamadık; yıllarca eğitim çalışanlarının cesur ve gür sesi olduk ve her zaman olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapılarak sendikanın açılışı gerçekleştirildi.