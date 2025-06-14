Genç Girişimciden Yerli Kepçe Projesi

Kendi imkanlarıyla iş makinesi yapan genç, köy tarımına katkı sunmak istiyor

Annesinden oğluna tam destek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşayan Muhammet Kapusuz; köy ve mandıralarda kullanılmak üzere 3 aylık çalışma sonucu yüzde 70'i yerli parçalardan oluşan kepçe yaptı. Genç girişimci Kapusuz, geliştirdiği yerli üretim kepçeyle tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefliyor.

Kırşehir'de kendi imkanlarıyla üretim yapan 27 yaşındaki Muhammet Kapusuz; yerli kaynaklarla iş makineleri sektörüne adım attı. Tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan ekipmanların yerli üretimle karşılanabileceğini belirten Kapusuz, geliştirdiği kepçeyi çiftçilere uygun maliyetle sunmayı amaçlıyor.

"Yüzde 70 oranında yerli"

Kapusuz yaptığı açıklamada, "Tamamen kendi tasarımım olan bu kepçeyi 3 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkardım. Kullandığım malzemelerin yüzde 70'i yerli. 5 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Özellikle köylerde kullanılacağını düşünüyorum. Destek alır ve devamı gelirse seri üretim olabilir. Maliyeti ise 250 - 300 bin TL civarında oldu" dedi.

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen anne Hatice Doğan ise devlet yetkililerine seslenerek, "Oğlum kendi imkanlarıyla çok güzel bir şey başardı. Devletimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.