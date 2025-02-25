Giresun'da Kardan Gelin Düğünü - Son Dakika
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Giresun'da Kardan Gelin Düğünü

Giresun'da Osman Karadeniz, kardan yaptığı geline 'Münire' ismini koyarak düğün yaptı.

25.02.2025 19:58
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Giresun'da sıra dışı düğün: Kardan yaptığı geline 'Münire' ismini koydu, takı töreni yaptı

GİRESUN - Giresun'da bir kişi kar yağışının ardından yaptığı kardan geline 'Münire' ismini koydu. Köy sakinlerinin katıldığı bir düğün töreninde takı töreninin ardından horon oynandı.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de ilginç bir düğün yaşandı. Köy sakinlerinden Osman Karadeniz, yoğun kar yağışı sonrası yaptığı kardan gelin için düğün töreni düzenledi. Takım elbisesini giyerek, kardan gelinin ismini 'Münire' koyan Karadeniz, takı töreni de düzenledi. Köy sakinlerinin katıldığı takı töreninin ardından düğüne katılanlar horon oynadı. Karadeniz, 'Hayatımın aşkını buldum' ifadelerini kullanırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İHA

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