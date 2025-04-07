Gişeler Kaldırılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gişeler Kaldırılmalı

Geniş Video İzle

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Güleçyüz, gişelerin kaldırılması ve serbest geçiş sistemi önerdi.

07.04.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Güleçyüz: "Gişeler kesinlikle kaldırılmalı"

İSTANBUL - Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sami Güleçyüz, karayollarında bulunan gişelerin kaldırılması gerektiğini belirterek serbest geçiş sisteminin çok faydalı olacağını söyledi.

Pendik'te iki gün önce Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişelerinde ve bugün Mecidiye gişelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardından gişelerin kaldırılması tartışma konusu oldu. Bu konu hakkında Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, açıklamalarda bulundu. Güleçyüz, serbest geçiş sisteminin birçok yerde hayata geçirmesinin gerekliliğini ifade etti.

" Türkiye'deki otoyollarda 106 gişenin 20'si serbest geçiş sistemine geçmiş durumda"

Türkiye'deki otoyollarda 106 gişenin 20'sinin serbest geçiş sistemine geçmiş durumda olduğuna değinen Güleçyüz, "Köprüler ve otoyolların yapıldığı ilk zamanlarda gişeler zaruriydi. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi gişeler sırayla kaldırılarak serbest geçiş sistemine geçilmeye başlandı. Bizde de karayolları bunu uygulamaya hayata geçirdi. Şu anda Türkiye'deki otoyollarda 106 gişenin 20'si serbest geçiş sistemine geçmiş durumda. Bunların da 5 tanesi İstanbul'da yer alıyor. İkisi 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde olmak üzere. Gişelerin kaldırılmasının önemi şöyle. Bir kere her şeyden önce trafiğin gişelere yaklaştığı yerlerinde otoyollar ve köprü çıkışlarında şişmeler oluyor. Yani trafikte arka tarafta şişme oluyor. Tıpkı şişe ağzı gibi bir yığılma oluyor. Hem bu yığılmanın önüne geçmek hem de arkadan hızla gelen araçların gişeye yaklaştığı zaman duramama tehlikesi var. Nitekim bunu biz gördük. Bundan iki gün önce Pendik'te maalesef böyle bir kaza meydana geldi. Ölümlü bir kazaya sebebiyet verdi. Dolayısıyla bu serbest geçiş sisteminin sadece bu saydığımız bölgelerde değil birçok yerde hayata geçirmesi lazım. Ulaştırma Bakanlığı bunun yapılacağını söyledi ve bu yıl içinde de sadece İstanbul'da 5 tanesi daha hizmete girecek. Geri kalan büyük bir kısmı da Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki otoyollarda faaliyete geçeceğini duyum almış bulunuyoruz" dedi.

"Serbest geçiş sistemi çok faydalı bir durum"

Serbest geçiş sisteminin çok faydalı bir durum olduğunu söyleyen Güleçyüz, "Ne kadar akıcı bir trafik olursa olsun belli noktalarda en ufak bir kusur halinde sıkışmalar, yığılmalar meydana geliyor. Bırakın trafik kazasının meydana gelmesini herhangi bir aracın sağa çekip durması bile trafikte arkada 3-4 kilometre kadar oluşacak yoğunluklar meydana getirebiliyor. Nitekim bu bayram dönüşlerinde Ankara-İstanbul otoyolunda, İzmir-İstanbul otoyolunda bu tip görüntüler meydana gelmiştir. Dolayısıyla akışkanlığın durmadan devam etmesi gerekiyor. Sekteye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Herhangi bir yerde sıkışma olduğu zaman biraz önce söylediğim gibi şişe ağzı olayı meydana geliyor. Hem zaman kaybı hem ekonomik kayıp hem de kazalara sebebiyet oluyor bu durum. Gişeler kesinlikle kaldırılmalı. Serbest geçiş sistemi çok faydalı bir durum. Hem ekonomik açıdan, yakıt sarfiyat açısından hem kazaları önleme açısından hem de zamandan kazanmak tasarruf açısından her bakımdan faydaları saymakla bitmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Pendik, trafik, Ulaşım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gişeler Kaldırılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
Komşu aileler sopa ve sandalyelerle kavga etti: 1’i ağır 3 yaralı Komşu aileler sopa ve sandalyelerle kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı
Özgür Özel’in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu’dan tepki Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye’ye geliyor Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı

17:18 MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
15:34 İstanbul sınırında kar esareti Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti İstanbul sınırında kar esareti! Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti
00:16 İsrail Ordusu, Ramallah’ta Filistinli çocukları hedef aldı İsrail Ordusu, Ramallah'ta Filistinli çocukları hedef aldı
00:06 Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu Tren ile peron arasına sıkışan kadın, makinistin dikkati sayesinde kurtuldu
23:39 Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye’ye geliyor Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
23:19 Özgür Özel’in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu’dan tepki Özgür Özel'in cuntacı sözlerine Süleyman Soylu'dan tepki
22:32 Komşu aileler sopa ve sandalyelerle kavga etti: 1’i ağır 3 yaralı Komşu aileler sopa ve sandalyelerle kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı
22:29 Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Özel’in anahtar listesinde Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Özel'in anahtar listesinde
22:00 Mourinho’dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler Mourinho'dan Trabzonspor galibiyeti sonrası flaş sözler
21:47 Mehmet Uçum’dan Özel’e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 17:52:06. #7.13#
SON DAKİKA: Gişeler Kaldırılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement