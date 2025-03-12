Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde Ramazan Bereketi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde Ramazan Bereketi

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün binlerce kişilik iftar yemeği hazırlayarak hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşırken, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

12.03.2025 22:29
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Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde Ramazan bereketi

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan mesaiyle iftar için binlerce kişilik yemek hazırlanıyor. Aşevi'nde hazırlanan yemekler ayrıca yılın 365 günü ihtiyaç sahibi ve hasta vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Gölbaşı Belediyesi Aşevi, Ramazan ayının manevi iklimini sofralara taşıyor. Aşevinde her gün binlerce kişilik yemek hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesaide, uzman şefler tarafından tamamen hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, öncelikle belediye personeli tarafından hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Gün boyu ise iftar sofraları için hummalı bir hazırlık süreci devam ediyor. Hazırlanan yemeklerle Ramazan'ın ruhu yaşatılırken, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde her gün yüzlerce vatandaş iftar sofralarında bir araya geliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekiştiği zamanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, bu mübarek ayın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşevimizde hazırlanan yemeklerle hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaşıyor, belirlenen merkezlerde kurduğumuz iftar sofralarıyla da yüzlerce vatandaşımızı bir araya getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kimsenin yalnız kalmadığı, sofraların bereketle dolduğu bir Ramazan yaşatmak için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizle gönül sofralarında buluşmaya devam edeceğiz."

Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde her gün yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin kişilik yemek hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Gölbaşı Belediyesi, vatandaşları belirlenen merkezlerde Ramazan ayı boyunca bereketli sofralarda buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Genel Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde Ramazan Bereketi - Son Dakika

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