Gümüşhane\'de İki Ayı Güreşi

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Gümüşhane'de birbirleriyle güreşen 2 ayı kilometrelerce öteden görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar üzerinde güreşen iki ayının eğlenceli anları kilometrelerce öteden görüntülendi.

Gümüşhane'de kış ayının gelmesiyle birlikte kış uykusuna yatamayan ayılar kilometrelerce öteden Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameralarına yakalandı. Pirahmet Köyü ve Olukdere Köyü arasında bulunan dağlık arazide birbirleriyle oyun oynayan ve güreşen ayıların keyifli anları izleyenleri gülümsetti.