Gümüşhane'de Kedilere Sıcak Yuva - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kedilere Sıcak Yuva

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KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki güvenlik kulübesi, öğrencilerin projesiyle kedilere yuva oldu.

02.01.2025 17:33
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Öğrenci yurdunun güvenlik kulübesi kedilere yuva oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Zeynep Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu içerisinde yer alan ve kullanılmayan güvenlik kulübesi duyarlı öğrencilerin çalışmasıyla kedilere yuva oldu.

Gümüşhane Gençlik Spor Müdürlüğü Zeynep Ana KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan 'Kedi Evi' projesi ile yurt bahçesi içerisinde atıl durumda bulunan güvenlik kulübesi kediler için yuva oldu. Yurtta kalan öğrenciler tarafından keçe ve kartonlarla hazırlanan kedi evleri kulübe içerisine yerleştirildi. Sokakta kalmış kedilerin sıcak ortamda barınmasını ve karınlarını doyurmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen kız öğrenciler, kendilerine bu fırsatı tanıyan ve destek sağlayan yurt yöneticilerine de teşekkür etti.

"Kedilerimize sahip çıkmak bizi çok mutlu etti"

Kedi evlerini tasarlarken geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya özen gösterdiklerini söyleyen Sağlık Fakültesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi Beyzanur Bozkır, "Bu projede kedilerimize sıcak bir ortam sunabilmek için arkadaşlarımızla beraber kedi evleri tasarladık. Elimizdeki geri dönüşüm kartonlarıyla beraber bunları birleştirdik. Kedilerimizi güvenli bir alana taşıdık. Yurttaki arkadaşlarımız da içini merak ediyorlar hem içini görüp hem mama hem de su koyuyorlar. Bizim için yurtta güzel bir aktivite oldu kedilerimize de sahip çıkmış olduk" dedi.

"Kedileri izlemek bile bize zevk veriyor"

Yurtta kalan kız öğrencilerin de kedileri görmek için geldiğini ve onları beslediklerini ifade eden Hemşirelik Bölümü öğrencisi Deniz Bal, "Sokakta kalmış minik patilerimiz bizler gibi sıcak yuvalara sahip olsun istedik. Bu nedenle keçelerden farklı ebatlarda kedi evleri tasarladık ve yurtta güvenli bir yere taşıdık. Gümüşhane kış aylarını çok soğuk geçiren bir şehir minik patilerimiz soğukta kalmasın diye eski güvenlik kulübemizi içini sıcak bir ortama dönüştürdük. Bu projede arkadaşlarımızla birlikte sokak hayvanlarını düşündük. Yurdun her tarafında kediler geziyordu, korkan arkadaşlarımız da vardı onlar gelip burada artık kedilere su ve mama veriyorlar. Kedileri izlemek bile bir zevk veriyor, sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sümeyye Çimen de, "Çok güzel hissettiriyor, insanlardan daha samimi geliyor hayvanlarla birlikte olmak. Onlara yardım etmek çok mutlu hissettiriyor. Bu nedenle kedilerimize ve sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gümüşhane'de Kedilere Sıcak Yuva - Son Dakika

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