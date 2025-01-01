Haram Parayla Hayır Olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Haram Parayla Hayır Olmaz

Başvaiz Saffet Bölükbaşı, kumardan kazanılan paranın haram olduğunu ve hayırda kullanılmaması gerektiğini belirtti.

01.01.2025 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başvaiz Bölükbaşı: "Kumardan kazanılan haram parayla hayır yapılmaz"

SİVAS - Sivas Müftülüğünde Görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, kumar oynamak kadar kumardan kazanılar paranın da nere şekilde olursa olsun harcanmasının haram olduğunu söyledi.

2025 yılında yapılacak olan yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira açıklandı. Açıklamanın ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar yeni yıla az bir süre kalmasına rağmen biletlerini almaya devam ediyor. Biletlerin satılmasıyla beraber her yıl şans oyunları ve piyangonun haram olup olmadığı tartışmaları tekrar gündeme geldi. Sivas Müftülüğünde görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, yılbaşı öncesi gündemde sıkça yer alan milli piyango ve şans oyunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendi alın teri olmadan kazanılan paranın haram olduğunu ifade eden Bölükbaşı," Peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kumarın her çeşidini haram kılmıştır. İnsanlar kendi kazançları olmadan bu parayı elde ediyorlar. Bu paraları almak kesinlikle haramdır ve Müslüman için caiz değildir" şeklinde konuştu.

"Milli piyango kesinlikle haramdır"

Sivas Müftülüğünde görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, Kuran-ı Kerimde içki, kumar ve fal inanışları haram kılındığını belirterek, "Her sene yılbaşında önce sıkça sorulan milli piyango biletlerinin caiz olup olmadığı sorusu bu sene de sıkça soruluyor. Kuran-ı Kerimde içki, kumar ve fal inanışları haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kumarın her çeşidini haram kılmıştır. Kumarın Arapçası 'meysir' demektir. Meysir kelimesinin anlamı, kolay kazanılan ve alın teri dökmeden kazanılan anlamına gelmektedir. Kumar ve Milli Piyango kesinlikle haramdır ve Müslüman için caiz değildir. Hiçbir şekilde insanlar bu parayı ne camiye, ne okula ne de kendi ihtiyaçları için kullanmamalıdır. Kamu yararına faydası olur diye insanlar almak istiyorlar ancak bu da hiçbir şekilde caiz değildir. Ehlisünnet inancına göre bir insan, haramın haram olduğunu bilerek işlerse günahkar olur. Tövbe etmesi şartıyla Allah kulunu affedebilir" dedi.

"Bu parayla hayır bile yapılmaz"

Bölükbaşı, kumardan gelen paranın haram olduğunu söyleyerek, "Milyonlarca insan kumara para yatırıyor ve şansı olan kişiye o para çıkıyor. Kul hakkı olduğu için tövbe edilmesi ve bu günahtan vazgeçilmesi gerekiyor. Oraya para yatıran milyonlarca insanı bularak helalleşmesi mümkün olmayacağı için de bu işe başvurmadan vazgeçilmelidir. Bir anne baba evlatlarının da haram olduğunu bildiği bir kazancı miras olarak bıraktıysa, ilk varisleri bu kazancı sahibine iade etmelilerdir. Sahibini bulamadılarsa da kesinlikle kullanmadan hayır beklemeden fakirlere ulaştırmaları gerekmektedir. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Yapılan bu iş kesinlikle doğru değildir. Bu parayla hayır ve hasenat yapılmaz. Camiye bile verilmesi doğru değildir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Hukuk, Genel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Genel Haram Parayla Hayır Olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
16:06 Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada
16:04 İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı
15:43 Hizbullah, İsrail’i açık açık tehdit etti Saldırı için tarih verdiler Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
15:41 Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor Kamuda çifte maaş dönemi bitiyor
15:31 İran: Suriye’de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak İran: Suriye'de İsrail ile savaşmak için yeni bir grup ortaya çıkacak
15:30 İşte 2024’ün en çok konuşulan olayları İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları
15:21 Mustafa Topaloğlu’ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim Mustafa Topaloğlu'ndan TFF 2. Lig ekibine 100 bin lira bağış: Mecbur kalırsam yukarıdan isterim
15:18 Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor Kabir kazısında bulunan kemiklerin gizemi çözülemiyor
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 11:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: Haram Parayla Hayır Olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.