Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kırsal konutlar yükselmeye devam ediyor

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal dönüşüm hamlesi kapsamında inşa edilen 28 konut yükselmeye devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün seçim döneminde sözünü verdiği "Kırsal Dönüşüm Hamlesi" hız kesmeden devam ediyor. HBB'ye bağlı İMAR A.Ş. tarafından yürütülen proje ile Kırıkhan ilçesi Karamağara Mahallesi'nde yapılacak 55 köy konutunun ilk etabı olan 28 konut ekiplerin yoğun mesaisi ile şekillenmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Betonarme Köy Konutları" projesinden faydalanılarak betonarme ve depreme dayanıklı olarak üretilen konutlardan depremde hak sahibi olan vatandaşlar faydalanacak.

İlk etapta yapılması planlanan 28 konutun tamamının temelinin atıldığını dile getiren HBB İMAR A.Ş. Kırıkhan Bölgesi İnşaat Şefi Abdulkadir Şehne, "İnşaatlarda yüzde 50 aşamasına geldik. Başkanımız Mehmet Öntürk'ün talimatlarıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ağustos ayında ilk etabı tamamlayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredeceğiz. Daha sonraki AFAD ve Bakanlığımızla kuralarını çekip hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Karamağara Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güder, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başkan Öntürk ve emeği geçen herkese teşekkür etti.