Hatay Valisi Uzun Çarşı'da Bayramlaştı

Hatay Valisi Masatlı tarihi Uzun Çarşı'da esnafla son kez bayramlaştı

HATAY - Depremde hasar alan ve ticaretin merkezi olan tarihi Uzun Çarşı'da, son kez bayramlaşma yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gelecek bayramda buranın hem tarihi dokusunun ayakta olduğu hem de modern yapılarının yapıldığı ve esnafımızın da içinde ticaretlerini sürdüreceği bir şekilde tacirlerimizin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da, asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ve ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken, bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alışveriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı alışverişi için de son kez tarihi Uzun Çarşı'yı tercih ettiler. Bayramın ardından ihya ve inşa süreci başlayacak olan Uzun Çarşı'da afetzede vatandaşlar son bayram alışverişini yaptılar. Uzun Çarşı esnafıyla ve vatandaşlarla bayramlaşan Masatlı, gelecek bayramda buranın hem tarihi dokusunun ayakta olduğu hem de modern yapılarının yapıldığı ve esnafımızın da içinde ticaretlerini sürdüreceği bir şekilde tacirlerimizin hizmetine sunacaklarını söyledi.

"Bir sonraki bayramımızı da buranın hem tarihi dokusunun ayakta olduğu hem de modern yapılarının yapıldığı ve ticaretlerini sürdüreceği bir şekilde tacirlerimizin hizmetine sunacağız"

Uzun Çarşı'da esnafla son kez bayramlaşan Masatlı, "Bugün de Hatay'ımızın kalbi olan ticaretin, kültürün ve insanların bir arada toplandığı Uzun Çarşımızdayız. Uzun Çarşımıza geldik ve Uzun Çarşımızda vatandaşlarımızla ve esnafla bayramlaşıyoruz. Tarihi Uzun Çarşı deyince içerisinde tarihin değişik dönemlerini yansıtan, onunla beraber belirli esnaf gruplarının bir arada çalıştığı bir çarşımız burası. Diğer yandan da bugün kalan kısım olan yaklaşık 320 esnafımızı da hemen Uzun Çarşı'nın yan tarafında oluşturduğumuz yaklaşık 350 bağımsız bölümden oluşan prefabrik çarşımıza kısmet olursa bayramdan sonra taşıyacağız. Bizim burada yapmak istediğimiz şey tarihi Uzun Çarşımızın o tarihsel dokusunu da muhafaza ederek bir an önce modern kısımlarıyla birlikte ihya ve inşa etmektir. Bununla ilgili inşallah bu bayramımız burada son bayramımız olacak. Temenni ediyorum ki bir sonraki bayramımızı da buranın hem tarihi dokusunun ayakta olduğu hem de modern yapılarının yapıldığı buradaki esnafımız da içinde ticaretlerini sürdüreceği bir şekilde tacirlerimizin hizmetine sunacağız. Burası gelecekte dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Ben başta Hataylı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm ülkemizdeki vatandaşlarımızın, tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara sevinçle, mutlulukla, kardeşlik içerisinde ulaşmayı da buradan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.