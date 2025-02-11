İETT Otobüsü Arnavutköy'de Kaydı

Arnavutköy'de İETT otobüsü böyle kaydı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de durağa yanaşmaya çalışan İETT otobüsü kaydı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Arnavutköy Osmangazi Caddesi'nde durağa yanaşmak isteyen İETT otobüsü kaydı. Vatandaşlar panikledi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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