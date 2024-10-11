İğneada Selinde Cezalar Talep Edildi - Son Dakika
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İğneada Selinde Cezalar Talep Edildi

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İğneada'daki sel felaketiyle ilgili sanıklar için 'olası kast ile öldürme' cezası istendi.

11.10.2024 18:07
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İğneada'da yaşanan sel ile ilgili işletme sahibi ile diğer sanıklar için "olası kast ile öldürme ile yaralama" cezası talep edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada'da 6 kişinin can verdiği sel felaketine ilişkin yargılama sürüyor. Davanın altıncı duruşmasında sanıkların; vefat edenler yönünden "olası kast ile öldürme", yaralananlar yönünden ise "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Tutuklanan işletme sahibi Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya; "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B., tutuksuz sanık Cenan A., tutuksuz sanık Sevcan U. Büsra G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaa verdi. Mütalaada hayatını kaybedenler için ayrı ayrı "olası kast ile öldürme" suçundan müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılma talep edildi.

Mütalaaya ilişkin sanık Bülent B. savunma yaptı. Savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden sanık Bülent B., mütalaayı reddederek bilinçli ya da bilinçsiz kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olmadığını ileri sürdü.

Daha sonra diğer sanıklar ile müştekiler savunma yaptı. Daha sonra mahkeme heyeti sanık Bülent B.'nin tutuklu halinin devamına, diğer sanıklar B.G., C.A. ve S.U.'nun da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Kırklareli, İğneada, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İğneada Selinde Cezalar Talep Edildi - Son Dakika

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