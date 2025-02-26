İnan Kıraç, Evlilik İptali İçin Adli Tıp'ta - Son Dakika
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İnan Kıraç, Evlilik İptali İçin Adli Tıp'ta

İnan Kıraç, evlilik iptal davası için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Akli dengesi kontrol edilecek.

26.02.2025 19:27
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İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda

İSTANBUL - İş Adamı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesi için açılan davada ünlü isim aklının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanacak.

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulundu. Başvuruda babasının yaptığı evliliğin iptal edilmesini istedi.

Mahkeme, başvuru üzerine İnan Kıraç'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti. Karar üzerine İnan Kıraç, sabah saatlerinde Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yapılacak muayenenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İnan Kıraç, Evlilik İptali İçin Adli Tıp'ta - Son Dakika

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