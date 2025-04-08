İnşaat Mühendisinden Güvercinlere Destek

İnşaat mühendisinden örnek davranış...Güvercinler için klimasını kapattı

KARABÜK - Karabük'te bir inşaat mühendisi ofisinde bulunan klima motoruna yuva yapan güvercinlerin rahatsız olmamaları için klima kullanımını durdurdu.

Kent merkezindeki bir iş hanının 4'üncü katında bulunan ofisine gelen inşaat mühendisi Yusuf Aydın, pencere kenarında hareket eden iki yabani güvercini fark etti. Pencereyi açan Aydın, güvercinlerin klima motoruna yuva yapmaya başladığını gördü ve onları rahatsız etmemek için yuvalarını büyütmeye karar verdi. Çalı çırpı toplayarak yuvalarını sağlamlaştıran Aydın, güvercinlerin yumurtlayacaklarını fark etti ve bu süreçte, güvercinlere marul, karnabahar gibi yiyecekler temin etmeye başladı.

Aydın, "Güvercinlerin küçük odun parçaları taşıdığını gördüm. Yuva yapma gayretleri vardı. Biraz daha çalı çırpı toplayıp yuvalarını büyüttüm. Yumurtlayacakları belliydi ve birkaç gün sonra 2 tane yumurta yaptılar. Yavrular dünyaya gelirse buradan düşme ihtimalleri düşüncesiyle yuvayı büyüttük. Yemini, suyunu, marulunu, karnabaharını koymaya başladık. Artık yerinden hiç kalkmıyor. Tamamen yavrularına odaklanmış. Hatta bazen yiyecek koyacağımız zaman kızıyor, müdahale ediyor" dedi.

Ofisine gelen ziyaretçilerin, yuvadaki güvercini görünce sevindiklerini belirten Aydın, "Yumurtlayacakları ve yavrularının çıkacakları günü bekliyoruz. İnşallah onları da görürüz. Yavrularına güvenli bir yer yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.