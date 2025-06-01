İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi - Son Dakika
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İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

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İzmir\'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi
01.06.2025 23:54  Güncelleme: 00:36
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İzmir\'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi
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İzmir'de 23 bin işçinin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak bölgesinde biriken çöpler, vatandaşı ve esnafı rahatsız etmeye başlayınca Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eldivenleri giyerek grevde olmayan işçilerle birlikte kamyona çöp yükledi Başkan Tugay ile çöp toplamasına engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiy özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya indi. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.

GREV NEDENİYLE İZMİR'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelere biriken çöpler, çevreye yayılan kötü koku hem esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

CEMİL TUGAY İLE GREVDEKİ İŞÇİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece vakti Alsancak Kordon'da sahaya indi. Başkan Tugay, grevde olmayan işçilerle birlikte eldivenleri giyip çöp topladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.

"BU ÇÖP BURADAN KALKACAK"

Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül de, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı. Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek, "Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz" dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine "Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum" diyerek, işçilerle birlikte çöp toplamaya devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 21322132Aa:
    Almanya da belediye nın temizlik işlerinde çalışan bir kişi maximum 2 bin avro alır.. asgari ücret 1650 avro..yani asgari ücretin yüzde 20 fazlası bile değil..ama İzmir de sözüm ona belediye işçilerinin istediği ücret asgari ücretin 4 katı.. muhtemelen 23 bin işçinin yarısı bile dışarda çalışmıyordur... muhtemelen bu 23 bin işçi nin yüzde 80-90 ı da parti üyesi.. şimdi devlet dese ki İzmir belediyesine.. gırtlağına kadar borcunuz var..bu kadar eleman neden aldınız diye .. hemen birileri emekten bahsetmeye başlar... kişisel olarak Kayyumu pek etik bulmasamda... devlet İzmir belediyesine kayyum atamalı.. gırtlağına kadar borç...en fazla 5 bin kişi ile rahat yapılacak işler için 23 bin kişiyi doldur belediyeye... kamuda bir mühendis 65 bin TL maaş alırken hiç bir tahsili olmayan adamlar 60 bin net maaşı bile beğenmiyor..ki ikramiyeleri de katarsanız 80 bini bile yine geçiyor aylık maaş ortalaması... işte bu yüzden CHP bu ülkede hiç bir zaman iktidar olamaz.. şu olaya dışardan bakan bir normal vatandaş asla CHP ye oy vermez... 30 12 Yanıtla
  • 19191923:
    Vali 70 alırken talep 82…Vay güzel ülkem vay….Kimler kimlerin maşası olmuş!Kimler kimlerle beraber? 28 10 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    izmir çöp kokuyor 21 10 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    grevciler hepsi sonradan torpilli işe başlayan 21 5 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    cehape yönetemiyor polemik yapıyorsun ama gelmişiz 2025’e yani artık gerçek yüzünüzü bir yaşındaki çocuk anlıyor. putla mutla olacak iş değil heykel dikerek vatandaşa hizmet olmaz anlayın diyecemde nerede 14 11 Yanıtla
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