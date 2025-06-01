İzmir\'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiy özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler, çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya indi. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.

GREV NEDENİYLE İZMİR'DE ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelere biriken çöpler, çevreye yayılan kötü koku hem esnafı ve bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

CEMİL TUGAY İLE GREVDEKİ İŞÇİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece vakti Alsancak Kordon'da sahaya indi. Başkan Tugay, grevde olmayan işçilerle birlikte eldivenleri giyip çöp topladı. Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı.

"BU ÇÖP BURADAN KALKACAK"

Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül de, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı. Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek, "Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz" dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine "Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum" diyerek, işçilerle birlikte çöp toplamaya devam etti.