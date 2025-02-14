İstanbul Barajlarında Doluluk Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İstanbul Barajlarında Doluluk Artışı

İstanbul'daki barajların doluluk oranı %59,82'ye ulaştı. Alibey Barajı'nın doluluk oranı %46,94.

14.02.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu

-Doluluk oranı yükselen Alibey Barajı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi. Doluluk oranı yüzde 46,94 olan Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur ve kar barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 59,82 oldu. Verilere göre, Elmalı yüzde 100 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 46,94 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yükselen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde ise suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 66.12

Darlık yüzde 56,61

Elmalı yüzde 100

Terkos yüzde 60,59

Alibey yüzde 46,94

Büyükçekmece yüzde 55,87

Sazlıdere yüzde 46,91

Istrancalar yüzde 45,18

Kazandere yüzde 76,48

Papuçdere yüzde 53,95"

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alibey Barajı, Hava Durumu, İstanbul, Ekonomi, Tarım, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul Barajlarında Doluluk Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Barajlarında Doluluk Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.