İstanbul Boğazı'nda Havai Fişek Şöleni

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İstanbul Boğazı'nda havai fişekli yeni yıl coşkusu

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'ndaki havai fişekli yeni yıl kutlamaları Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

Türkiye'nin 2025 yılına girmesiyle yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı renkli görüntülere sahne oldu. 2025'e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı havai fişek gösterileri ile görsel şölen oluşturdu. Havai fişek gösterilerine İstanbulluları büyük ilgi gösterirken, o anlar Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.