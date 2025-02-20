İstanbul'da Kar Bulutları Zaman Atlamalı Görüntülendi

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Deniz üstünde kar bulutlarının gelişi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışında bulutların ilk geliş anı ve kar yağışının başlaması bir vatandaş tarafından zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi.

Yapılan son değerlendirmelerin ardından kent genelinde aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı dün sabah başlamıştı. Kısa süreli yağışlar etrafı beyazlattı. Bir vatandaş tarafından kar bulutlarının geliş anı zaman atlamalı (time lapse) tekniğiyle kaydedildi. Görüntülerde, saniyeler içerisinde açık olan havanın kar bulutlarıyla deniz üzerinde ve karada etrafı kaplamasıyla kar yağışının başlaması yer aldı.