İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresinin beyaza büründüğü görüldü.

Geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.