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İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor

İstanbul Valiliği, 35 bin 731 personel ve 10 bin 147 araçla karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

19.02.2025 23:48
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İstanbul Valiliği 35 bin 731 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, etkili olan kar yağışı sonrası 35 bin 731 personel ve 10 bin 147 araçla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Valilik, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetreye, kuzey ilçelerde ise 30-35 santimetreye ulaştığını belirtti.

İstanbul Valiliği karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda, 10 bin 147 araç ve 35 bin 731 personel görev yapıyor. Valilik, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetreye, kuzey ilçelerinde ise 30-35 santimetreye ulaştığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "19 Şubat 2025 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanılmıştır. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibariyle ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması söz konusu olmamıştır. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. Acil Sağlık Hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz ve ortalama müdahale süresine uygun şekilde karşılanmıştır. Valilik ekiplerince sokaklardan alınan 1100 evsiz, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele ekiplerini ve güvenlik birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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