İstanbul'da sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı

Fatih'te bunaltan sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Sahildeki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. İnsanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor ve hava sıcaklığının bir süre daha artması bekleniyor.

17.07.2024 17:38
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İstanbul'da sıcak hava bunaltıyor: Fatih'te park ve sahil boş kaldı

İSTANBUL - Fatih'te bunaltan sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı. Günün her saatinde hareketli olan Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin hali havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Sıcak havanın bunaltması nedeniyle Fatih Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin olduğu gözlendi. Sahildeki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Günün her saatinde hareketli olan Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin hali havadan görüntülendi.

"Yollar bomboş, trafikte bomboş, insanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor"

Sahildeki insan azlığını fırsat bilen Sami Azinses, "İnsanlar dışarı çıkmıyor, çok sıcak var. Biz, gidelim, bir serinleyelim dedik. Yollar bomboş, trafikte bomboş, insanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor. Gecede dışarı çıkılmıyor çünkü hava esmiyor. Az öncede haberlerde izledim. Hava sıcaklığı 3 gün daha artarak devam edecek. 1 düşüş olacak. Ama Eylül'ün 15'ine kadar hava sıcaklığı bu şekilde gidecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da sıcak hava nedeniyle park ve sahil boş kaldı - Son Dakika

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