İstanbul'da Sis Manzaraları

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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de nefes kesen sis manzarası böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul genelinde 2 gündür yaşanan kar yağışı ardından birçok ilçede sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde sis manzarası dron ile görüntülendi.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde öğle saatlerine doğru yerini sise bıraktı. Trafikte zaman zaman görüş mesafesi de düşerken sis bulutları dron ile görüntülendi. Binaların arasında kaybolan sis görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.