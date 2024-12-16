İstanbul'da Yağmur Barajlara Can Verdi

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İstanbul'da etkili olan yağmur barajlara yaradı: Su oranı yüzde 30,69'a yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. Barajlardaki su oranı yüzde 30,69'a yükseldi.

Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağış etkili olmaya başladı. İstanbul'da geçtiğimiz hafta içi aralıklarla dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur, mega kentte bulunan barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69'a yükseldi.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 33,19

Darlık yüzde 29,89

Elmalı yüzde 68,17

Terkos yüzde 34,53

Alibey yüzde 16,06

Büyükçekmece yüzde 29,93

Sazlıdere yüzde 35,57

Istrancalar yüzde 27,91

Kazandere yüzde 10,41

Papuçdere yüzde 7,28"