İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

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455,2 kilo kokain ele geçirildi; kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarı sağlandı.

05.04.2025 10:05
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İstanbul Havalimanı'nda 455,2 kilo uyuşturucu ele geçirdi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Posta/Kargo NARKOKİM Ekipleri'nin İstanbul Havalimanı-Kargo-Eşya bölümünde düzenlediği operasyonda 455,2 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesi, kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atılmasını sağladı. Yapılan teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeili ve ülkemizden transit olarak geçecek bir kargo gönderisi detaylı incelemeye alındı. Uyuşturucu kaçakçılarının; 455,2 kilo ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu ticareti için hazırlanan 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri; insan sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman kaynağı sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Kaçakçılık, Operasyon, Politika, NARKOKİM, İstanbul, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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