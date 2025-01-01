İstanbullular Büyükçekmece'de Yeni Yıla Güneşle Girdi

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İstanbullular yılın ilk günü Büyükçekmece Sahili'ne akın etti

İSTANBUL - Günlerdir devam eden yağışlı ve soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte onbinlerce İstanbullu Büyükçekmece Sahili'ne akın etti.

2025 yılının ilk gününde güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar tatil gününü aileleri ile birlikte park ve sahillerde değerlendirdi. Yeni yılın ilk sabahı Büyükçekmece, adeta yazdan kalma bir güne merhaba dedi. Günler sonra yüzünü gösteren güneşin ışıltısıyla uyanan İstanbullular, Büyükçekmece kordonboyunda gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Güneş ve denizin tadını çıkardılar

İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerine sahip olan Büyükçekmece yine en çok tercih edilen ilçelerinden oldu. Büyükçekmece kordonboyunda kimileri yürüyüş yaparken kimileri de güneş ve denizin tadını çıkartmak için kumsallarda oturmayı tercih etti. Çocukların tercihi ise her zaman ki gibi parklar oldu. Yeşilin, mavinin ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan vatandaşlar, 2025 yılına huzurlu bir ortamda girmenin mutluluğunu aileleri ve sevdikleri ile birlikte yaşadılar.