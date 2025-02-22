İstanbullular Kar Sevincini Halayla Kutladı

Genel

İstanbullular kar yağışını halay çekerek kutladı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı sonrası kendisini birçok ilçede sokağa atan vatandaşlar kar sevincini halay çekerek kutladı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de birçok vatandaş kar yağışı sonrası kendisini sokağa atarak kar topu ile oynadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarından müzik açarak kar yağışını halay çekerek kutladı.