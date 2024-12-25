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İzmir'de Aile Yardım Bekliyor

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İzmir'de 5 kişilik bir aile, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

25.12.2024 11:47
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İzmir'in göbeğinde, tek katlı bir evde 5 kişilik ailenin yaşam savaşı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tek katlı bir evde yaşayan, evde çoğu eşyası bile bulunmayan 5 kişilik ailenin durumu görenleri üzerken, maddi imkansızlıklar içerisindeki aile yardım bekliyor.

Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi 6089 sokakta, tek katlı, sobalı bir evde yaşayan aile adeta yaşam savaşı veriyor. 5 kişilik ailenin yaşadığı evde eşyaların çoğunun eksik olduğu görülürken, ailenin yemek yapmak için ocağı bile bulunmuyor.

Genellikle küçük tüp ile yemeklerini yapan Günkurtuluş ailesi, biten tüpünü de maddi imkansızlıklar nedeniyle değiştirememiş. Çamaşır makinesi bile olmayan aile, çamaşırlarını da elde yıkıyor.

Günde 150-200 TL para kazanıyorlar, o da yetmiyor

Orhan ve Sibel Günkurtuluş çifti, hurda toplayarak aile bireylerine bakıyor. Günde 150-200 TL arasında para kazandıklarını anlatan Orhan Günkurtuluş (58), kazanılan paranın yetmediğini söyledi.

58 yaşında olduğunu, artık yorulduğunu ifade eden Günkurtuluş, "Düzgün bir işim olsa, aileme daha iyi bakarım" dedi.

Orhan Günkurtuluş, "Evimizde bir çok eşyamız eksik; yemek yapmak için ocağımız, büyük tüpümüz, çamaşır makinemiz, giyim eşyamız ve halımız yok doğru dürüst. Plastik toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Yemeklerimizi piknik tüpü var, onu doldurarak yapıyoruz. Tek tek geziyorum varilleri. Allah ne verirse alıyorum, geliyorum. 200-150 arasında günlük kazanıyorum. 5 kişi yaşıyoruz evde ve bu gelir dururumuz yetmiyor. 2 bin TL ev kiramız var; ama ev kiramızı bile ödeyemiyoruz. Devletten bin TL yardım alıyoruz, onunda 200 lirasını kesiyorlar. İki oğlum var, ikisi de cezaevinde. Kömürü devlet veriyor; ama evimiz buz gibi" diye konuştu.

İzmir\'de Aile Yardım Bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İzmir'de Aile Yardım Bekliyor - Son Dakika

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