Kadın İstihdamı Ağrı'da Artıyor - Son Dakika
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Kadın İstihdamı Ağrı'da Artıyor

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Ağrı'daki ALDERS Tekstil, kadın istihdamını arttırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

10.04.2025 08:37
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Tekstilkent'te kadın istihdamı yükseliyor, ekonomiye katkı artıyor

AĞRI - Ağrı'da üretimden yönetime kadar kadınların aktif olarak yer aldığı ALDERS Tekstil, bölge ekonomisine katkı sağlarken, kadınlara mesleki eğitim ve ekonomik özgürlük kazandıran projelerle Tekstilkent'te sosyal dönüşümün öncüsü oluyor.

2019 yılından bu yana Ağrı'da Tekstilkent bölgesinde üretim yapan ALDERS Tekstil, 330 kişilik çalışan kadrosunun büyük çoğunluğunu kadınlardan oluşturuyor. Firma, kadınlara sadece üretimde değil, yönetimde de fırsat tanıyarak, bölge istihdamına önemli bir katkı sağlıyor. Yıllık 1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olan ALDERS, Avrupa'nın önde gelen markalarına ihracat gerçekleştiriyor ve ürünlerini Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına gönderiyor.

Kadın istihdamına verdiği önemin altını çizen ALDERS, İŞKUR iş birliğiyle yürüttüğü projelerle bölgeye yeni iş gücü kazandırıyor. Firma, devlet teşviklerinden yararlanarak sanayileşme sürecine katkı sağlıyor ve yılda yaklaşık 10 milyon TL'lik ekonomik katkı sağlıyor.

"Kadınların yönetimdeki teri bizim için çok değerli"

ALDERS Tekstil Fabrika Müdürü Nevin Topçu, firmanın kadın istihdamına verdiği önemi vurguladı. 2019 yılından bu yana Ağrı'da faaliyet gösteren ALDERS, toplam 330 çalışanının 168'inin kadın olduğunu belirten Topçu, "Ağrı bölgesinde firmamız 2019 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Toplamda 330 çalışanımız bulunuyor; bunların 168'i kadın, 159'u ise erkek. Kadın istihdamına biraz daha önem veriyoruz. Bunun sebebi, bu coğrafyada sanayileşmenin yeterince gelişmemiş olması. Erkekler bir şekilde göç ederek, turizm, inşaat gibi farklı sektörlerde iş bulabiliyor. Ancak kadınlar için iş olanakları oldukça sınırlı. Tekstil sektörü kadınlara daha uygun bir alan olduğundan, pozitif ayrımcılık yaparak kadın istihdamına öncelik veriyoruz.

Kadın çalışanlarımız bu durumdan oldukça memnun. İşe girdiklerinde hem sürdürülebilir bir gelir elde ediyorlar hem de meslek edinebilecekleri bir alanda çalışıyorlar. Bu onlar için büyük bir şans. Kendileri de sık sık bu memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Üstelik bizim işimiz mesleki beceri gerektirdiği için burada terzilik öğreniyorlar. Bu da onlar için önemli bir fırsat. Kadının yönetimdeki yerini de çok önemsiyoruz. Bu nedenle şu anda dokuz kadın liderimiz var. Ayrıca dört kadın çalışanımızı liderlik için yetiştiriyoruz. Onları hem üretimde hem de yönetimde görmek istiyoruz. Bu doğrultuda salon eğitimleri ve pratik uygulamalarla liderlik becerilerini geliştiriyoruz. Yıllık ortalama 1 milyon dolar civarında ihracat yapan bir firmayız. Dünyaca ünlü global markalara üretim yapıyoruz ve ürünlerimizi Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarına gönderiyoruz. Çalışanlarımızın hak edişlerinin yanı sıra diğer iş ortaklarımızın katkılarını da hesaba kattığımızda, yaklaşık 10 milyon liralık sıcak para Ağrı ekonomisine kazandırılıyor. Yatırımlarımızı, Bakanlıktan aldığımız teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirdik. Altıncı bölge teşviklerinden yararlanarak vergi muafiyetinden de faydalandık. Şu anda iki tane İŞKUR projemiz var. Bu kapsamda 76 kursiyerimiz eğitim alıyor. İŞKUR destekli bu süreçte önce kursiyerlere makine bilgisi veriyoruz, ardından el becerilerini geliştiriyoruz. Daha sonra müşteri ürünlerine geçiş sağlanıyor. Eğitim sürecinin sonunda başarılı olan kursiyerleri üretime dahil ediyoruz. İstihdamı sürekli artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Yeni kurslarla sürekli olarak ekibimize yeni çalışanlar katıyor, diğer yatırımcılara da örnek olarak Ağrı'da sanayileşmeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kadın hazır giyim ürünleri üretiyoruz. Ürün yelpazemiz içinde pantolon, tulum, gömlek, şort gibi parçalar yer alıyor. Ben Bursa'da yaşıyorum ve 30 yıllık tekstil tecrübem var. Meslek hayatıma Bursa'da başladım. Metot mühendisliği, modernizasyon, teknik mühendislik ve üretimin tüm süreçlerinde uzun yıllar çalıştım. Tüm bu tecrübelerin ardından kariyerime sosyal sorumluluk perspektifiyle devam etmeye karar verdim. Sanayileşmenin yeterli olmadığı Ağrı'yı özellikle tercih ettim. Son beş yıldır meslek hayatımı Ağrı'da sürdürüyorum. Amacım, bu bölgedeki sanayileşmeye katkı sağlamak, kadın istihdamını artırmak ve benim gibi kadın liderler yetiştirmek. Kadınları hem üretimde hem de yönetimde görmek en büyük hedeflerim arasında. En çok kadınların desteğini gördüm. Beni gördüklerinde 'O yapabildiyse biz de yapabiliriz' dediklerini duydum. Pek çok kadın, beni rol model olarak benimsedi. Hayat hikayemi merak edenler, aile hayatımı ve iş yaşamımı Ağrı'da nasıl yönettiğimi sordular. Bunları samimiyetle paylaştığımda, bunun yapılabilir olduğunu gördüler. ve bence bu, onlara da cesaret verdi. Kadın isterse her şeyi başarır." dedi.

Fabrika çalışanı Güler Oğur ise, geçmişte kadınların iş hayatına katılımının bölgede yaygın olmadığını, ancak son yıllarda bu algının kırıldığını söyleyerek, "Yaklaşık altı yıldır bu firmada çalışıyorum. Daha önce makineyle çalışmanın, iş hayatının nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyorduk. Kadınlar için de Ağrı'da bu şekilde özgürce çalışmak pek mümkün değildi. Toplum olarak buna çok sıcak bakılmıyordu aslında. Ama biz bunu yendik. Şu an Ağrı'da evli kadınların, bekar genç kızların burada gelip çalışması herkes tarafından olumlu karşılanıyor. Bu da hepimiz için çok büyük bir gelişme. Ağrı, her anlamda güzel bir ilerleme kaydetti. Her şeyden önce birçok önyargıyı kırdık. Eskiden kadınların ya da genç kızların tek başlarına çarşıya çıkmaları, sosyalleşmeleri pek hoş karşılanmazdı. Ama bu iş yerlerinin Ağrı'da açılmasıyla birlikte bu algılar değişti. Bu da bizim için çok kıymetli bir gelişme oldu. Kendimize ve ailemize çok güzel şeyler kattık. Kadınlar bir güven kazandı. Kendi paramı kendim kazanmak kadar güzel bir şey yok. Kadınların babalarından ya da eşlerinden para istemek yerine, kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları bence her şeyden daha önemli. Ayrıca evli kadınlar için çalışma saatleri de oldukça uygun. Hem evlerini geçindiriyorlar hem çocuklarına ve evlerine daha iyi bakabiliyorlar. Aynı zamanda kendilerini geliştiriyorlar. Bu yüzden kesinlikle tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Yaklaşık altı yıldır bu firmada çalışıyorum. Daha önce makineyle çalışmanın, iş hayatının nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyorduk. Kadınlar için de Ağrı'da bu şekilde özgürce çalışmak pek mümkün değildi. Toplum olarak buna çok sıcak bakılmıyordu aslında. Ama biz bunu yendik. Şu an Ağrı'da evli kadınların, bekar genç kızların burada gelip çalışması herkes tarafından olumlu karşılanıyor. Bu da hepimiz için çok büyük bir gelişme. Ağrı, her anlamda güzel bir ilerleme kaydetti. Her şeyden önce birçok önyargıyı kırdık." dedi.

Ayrıca, kadınların ekonomik özgürlüğü kazanarak toplumsal algıları değiştirmeleri gerektiğini söyleyerek. "Kadınlar kendi paramı kazanmak kadar değerli bir şey yok. Kadınların babalarından ya da eşlerinden para istemek yerine, kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları bence her şeyden daha önemli. Ayrıca evli kadınlar için çalışma saatleri de oldukça uygun. Hem evlerini geçindiriyorlar hem çocuklarına ve evlerine daha iyi bakabiliyorlar. Aynı zamanda kendilerini geliştiriyorlar. Bu yüzden kesinlikle tüm kadınlara tavsiye ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Tekstilkent, Ekonomi, Genel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Genel Kadın İstihdamı Ağrı'da Artıyor - Son Dakika

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