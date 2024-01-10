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Kağıthane'de engelli öğrenciler Uzay Evi'nin misafiri oldu - Son Dakika
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Kağıthane'de engelli öğrenciler Uzay Evi'nin misafiri oldu

Kağıthane Belediyesi'nin Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler, Uzay Evi'ne giderek uzay eğitimleri aldı. Öğrenciler, astronot kıyafetleri giyerek gezegenleri tanıdı, Ay hakkında bilgiler edindi ve Ay'a iniş simülasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca yer çekimi simülasyonu, video eğitimleri ve gökyüzü gözlemi gibi etkinliklere katıldılar. Eğitimlerin ardından öğrenciler, uzayla ilgili hayallerini resme döktü ve resimleri çizgi film şeklinde izlendi. Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemektedir.

Kağıthane\'de engelli öğrenciler Uzay Evi\'nin misafiri oldu
10.01.2024 - 23:45,
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Kağıthane'de engelli öğrenciler Uzay Evi'nin misafiri oldu

Engelli öğrenciler uzaya çıkıp, aya ayak bastı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi'nin Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler Uzay Evi'nin misafiri oldu. Uzay evinde adeta uzaya çıkmış gibi olan öğrenciler temsili olarak aya da ayak bastı.

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki engelli bireylerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve motivasyonlarını artırmak adına uzay eğitimleri verdi. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Uzay Evi'nde eğitim alacak engelli öğrenciler birçok simülasyona katıldı. Engelliler ilk olarak astronot kıyafetleri giyerek gezegenleri tanıdı artından da Ay Küre uygulamasıyla Ay hakkında bilgiler edindi. Simulatörü kullanarak da Ay'a iniş gerçekleştirdi.

Engelini öğrenciler uzaya çıktı

Yer çekimi simülasyonuna katılarak uzaydaki ağırlık kavramı hakkında eğitim alan engelli öğrenciler, 180 derecelik ekranda ise uzayla ilgili video eğitimlerine katıldı. Sonrasında ise uzay teleskopu ile gökyüzü gözlemi yaptı. Eğitim ve gözlemlerin ardından engelli öğrenciler boyama etkinliğine katılarak uzay ile ilgili hayal ettiklerini resme döktü. Öğrencilerin resimleri 180 derecelik ekrana yansıtılarak çizgi film şeklinde izlenime sunuldu.

"Özel çocukların buraya gelerek çaba göstermesi inanılmaz güzel"

Uzay Evi Eğitmeni Neşe Aytekin, "Ben iki yıldır Uzay Evi'nde görev yapıyorum. 2021 yılından bu yana burayı 48 bin 578 öğrencimiz ziyaret etti. Öğrencilerimize burada El Battani hakkında bilgi veriyoruz. Simülasyonlar, Ay küre ve refleksmetre var. Ayrıca öğrencilerimizin uzaydaki ağırlıklarına bakıyoruz. Son olarak onlara resim çizdiriyoruz ve ekrana yansıtıyoruz. Onlar da bu durumdan büyük zevk alıyorlar. Ayrıca buraya farklı ilçelerden de birçok kişi geliyor. Ben büyük keyif aldım. Özel çocukların buraya gelerek daha fazla çaba göstermesi inanılmaz güzel. Özel çocuklarımız her zaman gelsin. Onlar da bizim çocuklarımız" dedi.

"Arkadaş ortamı ve çevreyle her şey bambaşka oldu"

Engelli öğrenci Ayşe Yazıcı, "Her şey çok harika ve güzel gidiyor. Nermin hocamdan Allah razı olsun. Bize böyle bir etkinlik kazandırdı. Ben önceden çok içime kapanıktım. Arkadaş ortamı ve çevreyle her şey bambaşka oldu" ifadelerini kullandı. Velisi ise, "Çocuklarımız için çok mutluyuz. Sevinerek buraya geldiler. Çok değişik ve güzel bir yer. Ben ilk defa geldim, atmosferi çok güzel. Kağıthane Belediyesi'ne bize bu imkanları verdiği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi son beş yılda engelliler yararına birçok projeyi hayata geçirdi. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nin hizmete açılmasıyla ilçedeki engellilere; el sanatları, müzik, resim, drama, mutfak eğitimleri veriliyor. Yanı sıra engelliler her yıl Şile'deki tatil kampında günü birlik misafir ediliyor. Deniz ve güneşle iç içe bir gün geçiriyor. Kağıthane Belediyesi, engelli bireylerin beden ve zihin sağlığını güçlendirmek adına spor eğitimleri de veriyor. Bugüne kadar binlerce engelli bireye masa tenisi, aerobik, basketbol ve yüzme branşlarında ücretsiz eğitimler verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Kağıthane'de engelli öğrenciler Uzay Evi'nin misafiri oldu - Son Dakika


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