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Kahramankazan'da yağmur sonrası gökkuşağı manzarası mest etti

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Kahramankazanlılar o anı telefonlarına kaydetti.

Kahramankazan'da öğle saatlerinde etkili olan yağış sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar ise tedbir alarak yanında şemsiye bulundurdu. Yağış sonrası ise çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansırken Kahramankazanlılar renk cümbüşünü görüntüledi.